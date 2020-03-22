ساعات مع حديث الروح (2-2)

د. مجدي العفيفي

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٣٥ م

(5) حديث الروح في الأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء هتفت به فطار بلا جناح وشق أنينه صدر الفضاء لقد فاضت دموع العشق مني حديثا كان علويّ النداء فحلق في ربا الأفلاك حتى أهاج العالم الأعلى بكائى

هذه الدموع هي دموع الفيلسوف الشاعر الباكستاني «محمد إقبال» في واحدة من أروع قصائده التي ترجمها إلى العربية الشاعر «أحمد رامي» وتألقت بها كوكب الشرق أم كلثوم في جنبات الوجدان المسلم بصوتها الذي يفيض خشوعا ورهبة بحديث الروح. يطلق محمد إقبال ذبذبات روحه في جنبات الكون لتهيم هنا

هذه الدموع هي دموع الفيلسوف الشاعر الباكستاني «محمد إقبال» في واحدة من أروع قصائده التي ترجمها إلى العربية الشاعر «أحمد رامي» وتألقت بها كوكب الشرق أم كلثوم في جنبات الوجدان المسلم بصوتها الذي يفيض خشوعا ورهبة بحديث الروح.

يطلق محمد إقبال ذبذبات روحه في جنبات الكون لتهيم هنا وهناك وتتحد مع الأجرام السماوية وتتوحد في سلك التسبيح مع المخلوقات، فما من شيء إلا يسبح بحمده:

تحاورت النجوم وقلن: صوت

برب العرش موصول النداء

وجاوبت المجرة على طيف

سرى بين الكواكب في خفاء

وقال البدر هذا قلب شاك

يواصل شدوه عند المساء

ولم يعرف سوى رضوان صوتي

وما أحراه عندي بالوفاء

مم يشكو الفيلسوف إقبال؟ وماذا في قلبه الشاكي؟ إن أوجاعه ليست ذاتية بقدر ما هي هموم عاتية وأوجاع من نوعية تصور حال الإنسان المسلم الذي يريد أن ينطلق في الحياة حاملا رسالته.

أمسيت في الماضي أعيش كأنما

قطع الزمان طريق أمس عن غدي

لقد امتلأت قيثارة الشاعر «بأنات الجوى» ولا بد للمكبوت من فيضان، خاصة أن خواطر مهجته قد صعدت إلى شفته ليبني عنها منطقه ولسانه.

يشكو لك اللهم قلب لم يعش

إلا لحمد علاك في الأكوان

الكل يتحرك حول الشاعر وهو أيضا يفيض بعذاباته وأشواقه:

فإلى متى صمتي؟ كأني زهرة

خرساء لم ترزق براعة منشد

(6)

القضية في نظر إقبال قضية الإيمان المشروط بالعمل والفن وليست مجرد الشعائر وبدون هذا الإيمان واليقين يضيع كل شيء.

إذا الإيمان ضاع فلا أمان

ولا دنيا لمن لم يحي دينا

ومن رضى الحياة بغير دين

فقد جعل الفناء لها قرينا

وكأن هذا الفيلسوف الذي يمزج أفكاره الفلسفية بحكمة الشعر، بواقعية الحياة، يستشرف أحوال العالم الإسلامي التي لا تسر صديقا ولا تربك عدوا ولا تعرض الاختيار أمامه إلى التوحيد بالمعنى الحقيقي.. التوحيد الذي لا بد أن يؤدي إلى الاتحاد.

وفي التوحيد للهمم اتحاد

ولن تبنوا العلا وتفرفينا

لا يطلق الفيلسوف الباكستاني -مؤسس الدولة- هذا التعبير، إلا بالأدلة والبينة والبرهان:

ألم يبعث لأمتكم نبي

يوحدكم على نهج الوئام

وصحتكم وقبلتكم جميعا

منار للأخوة والسلام

وفوق الكل رحمن رحيم

إله واحد رب الأنام

(7)

رحم الله الفيلسوف محمد إقبال الذي كان يرى بقوة تحديق مدى الإرادة بمكانته في النفس الإنسانية وامتداد قوة الروح وهيمنتها وسيادتها على التحديات.

رحم الله هذا الشاعر العظيم الذي لا يتكرر كثيرا، ولا يمكن استنساخ فكره وفلسفته تلك التي تشكل جهادا سياسيا واجتماعيا وحضاريا، لا يزال قادرا على الاحتواء والانضواء تحت جناحه.

سلام على الفيلسوف والشاعر والمصلح والمفكر الباكستاني الذي يشكل رمزا جريئا في الفكر الإسلامي.

سلام على «محمد إقبال»!



