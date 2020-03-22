سجن مسؤول جزائري سابق بتهمة إهانة قائد بحرب التحرير

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م

علم الجزائر

أدان القضاء في الجزائر، اليوم الأحد، مسؤولا حكوميا سابقا بتهمة إهانة أحد قادة ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي. وبعد متابعته في محكمة مسيلة الشرقية بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن، أصدر القاضي عقوبة السجن النافذ 6 أشهر ضد رابح ظريف مدير الثقافة السابق لمحافظة المسيلة. وظل ظريف موجودا في السجن المؤقت منذ 14 يناير الماضي، وجرى إنهاء مهامه من طرف وزارة الثقافة بسبب الإهانة والإساءة إلى أحد رموز الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر بالشهيد رمضان عبان.

وبررت وزارة الثقافة الجزائرية، إقالتها رابح ظريف بسبب "تجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الخالدة للثورة، على نحو مرفوض شكلا ومضمونا"، علما بأن ظريف أطلق تصريحا مثيرا للجدل، حين اعتبر المخرج السينمائي بشير درايس امتدادا لأكبر خائن وعميل، في إشارة إلى الشهيد رمضان عبان. وكان رمضان عبان ناشطا سياسيا