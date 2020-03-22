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سجن مسؤول جزائري سابق بتهمة إهانة قائد بحرب التحرير

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٤ م
علم الجزائر
علم الجزائر
أدان القضاء في الجزائر، اليوم الأحد، مسؤولا حكوميا سابقا بتهمة إهانة أحد قادة ثورة التحرير ضد الاحتلال الفرنسي. وبعد متابعته في محكمة مسيلة الشرقية بجنحتي عرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن، أصدر القاضي عقوبة السجن النافذ 6 أشهر ضد رابح ظريف مدير الثقافة السابق لمحافظة المسيلة. وظل ظريف موجودا في السجن المؤقت منذ 14 يناير الماضي، وجرى إنهاء مهامه من طرف وزارة الثقافة بسبب الإهانة والإساءة إلى أحد رموز الثورة التحريرية، ويتعلق الأمر بالشهيد رمضان عبان.
وبررت وزارة الثقافة الجزائرية، إقالتها رابح ظريف بسبب "تجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الخالدة للثورة، على نحو مرفوض شكلا ومضمونا"، علما بأن ظريف أطلق تصريحا مثيرا للجدل، حين اعتبر المخرج السينمائي بشير درايس امتدادا لأكبر خائن وعميل، في إشارة إلى الشهيد رمضان عبان. وكان رمضان عبان ناشطا سياسيا
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فيروس- كورونا (13)

ارتفاع مصابي كورونا في الجزائر لـ201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، إذ قالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لافته إلى أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، وقالت الوزارة في بيان لها: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي».
عصيان-مدني-في-غزة

الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.
بشار الاسد

الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
محمد اشتية

الحكومة الفلسطينية تعلن حظر التجول لمواجهة «كورونا»

أعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، حظر تجول المواطنين الفلسطينيين ابتداء من الساعة العاشرة من مساء اليوم، ونشر قوات الأمن الوطني الفلسطيني في الشوارع. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، إنه بناء على مرسوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، فإنه يمنع التنقل بين المحافظات الفلسطينية نهائيا، ويمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم من العاشرة من مساء اليوم، مضيفا أنه يستثنى من هذا القرار العاملون في المرافق الصحية على أن يبرز بطاقته، والصيدليات والمخابز ومحلات البقالة.
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بشار الاسد

الأسد يصدر عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مرسوما تشريعيا بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل اليوم الأحد، ووسع المرسوم الجديد درجة العفو عن بعض العقوبات التي لم تكن مشمولة في المراسيم السابقة مع إلغاء بعض الشروط، وذلك حسب نوع ودرجة الجرائم المرتكبة، بحسب وكالة الأنباء السورية، واشتمل على الاستثناءات غير المشمولة بالعفو، وعلى شروط محددة وواضحة للاستفادة من أحكامه. وبحسب نص المرسوم، تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة من عقوبة الإعدام، كما تستبدل عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عاما من عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
فيروس- كورونا (14)

بينهم إيطالي..ارتفاع مصابي كورونا بالجزائر لـ8 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، إذ قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي». وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات. وحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما الأحد الماضي في ولاية البليدة وسط الجزائر.
محمد-حسنى-مبارك

وزير كويتي: لن ننسى دور مصر ومبارك في حرب التحرير

قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، إن الكويت لا يمكن أن تنسى دور مصر والرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في تحريرها من الغزو العراقي، قائلا: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى كان له دور مميز فيما يخص الأمور والقضايا المتعلقة بالأمتين العربية والإسلامية؛ حيث نتذكر مواقفه الصلبة والراسخة والحازمة في رفع الاحتلال وعودة الشرعية وتحرير الكويت"، جاءلك على هامش تقديمه واجب العزاء في الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بمقر سكن السفير المصري لدى الكويت طارق القوني اليوم الخميس.
كورونا

الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت الجزائر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير الجاري، وتم وضعه في الحجر الصحي. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، عبر موقع «تويتر»: «أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر». وحث الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت. وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة.
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