الأمم المتحدة: وصول كورونا إلى غزة مخيف

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٧ م

مسيرة في غزة - أرشيفية

اعتبر منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في فلسطين جيمي ماكجولدريك، أن وصول فيروس كورونا إلى قطاع غزة قد يكون مخيفا نتيجة الاكتظاظ السكاني ومحدودية النظام الصحي، قائلا: ”إننا قلقون حاليا فيما يتعلق بغزة، إنها منطقة معقدة، بسبب الحصار طويل الأمد والقيود المفروضة التي تصعّب الأمور/ وصول الفيروس إلى غزة سيحوله إلى ما يشبه الحاضنة عندما يعلق الناس ضمن منطقة مكتظة بالسكان، النظام الصحي يعاني من نقص في التمويل وشح في الموارد والأجهزة"، جاء ذلك في حوار نشره الموقع الإخباري للأمم المتحدة، اليوم الأحد.

وأوضح ماكجولدريك: "نقدم الدعم بما نستطيع من الواضح أن الموارد في وضع صعب ونحاول أن نجمع المال من مصادر مختلفة من أجل دعم أوسع لتوفير أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والملابس الواقية، خاصة لهؤلاء الذين هم في خط المواجهة الأول ويقدمون الخدمات الطبية للناس". وتابع: "طورنا خطة هنا بصفتنا المستجيبين الدوليين