أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:١١ م

انتحار - تعبيرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.

البداية تعود إلى تلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، بورود بلاغ من مستشفى خاص يفيد وفاة شاب فى العقد الرابع من العمر بعد وصوله بسحجات حول الرقبة. انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين انتحار شاب يدعى "ال. س. أ"، 30 عامًا. بسؤال