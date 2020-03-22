لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣١ م

خيام بمستشفيات بورسعيد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.

وكان محافظ بورسعيد، قد أصدر تعليماته خلال الاجتماع الإقليمي للصحة، بإقامة خيمتين عند مداخل جميع المستشفيات، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، بالتنسيق بين مديرية الصحة ببورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف.وشدد الغضبان، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تمنع انتشار الفيروس المستجد، بين قطاعات