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لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

تحرير:أميرة إبراهيم ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٣١ م
خيام بمستشفيات بورسعيد
خيام بمستشفيات بورسعيد
وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
وكان محافظ بورسعيد، قد أصدر تعليماته خلال الاجتماع الإقليمي للصحة، بإقامة خيمتين عند مداخل جميع المستشفيات، حفاظا على الصحة العامة لجميع المواطنين، بالتنسيق بين مديرية الصحة ببورسعيد وكلية الطب وهيئة الإسعاف.وشدد الغضبان، على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التى تمنع انتشار الفيروس المستجد، بين قطاعات
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الرئيس-السيسى

السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
الرئيس-السيسى

السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
محمد-مختار-جمعة-وزير-الاوقاف-04

إيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته قرار الإغلاق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف، عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة 3 أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، غدا الإثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، وذلك نظرا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، وبناءً على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام وزارة الأوقاف.
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مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
مصطفى-مدبولي

شراء مستلزمات مواجهة كورونا.. الوزراء يصدر 9 قرارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
كورونا

الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت الجزائر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير الجاري، وتم وضعه في الحجر الصحي. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، عبر موقع «تويتر»: «أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر». وحث الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت. وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة.
طائرة- مصر -للطيران (2)

مصر للطيران تؤجل استئناف الرحلات إلى الصين

أصدرت شركة مصر للطيران، بيان لها، اليوم الأربعاء، تلعن فيه عن تأجيل استئناف رحلاتها إلى ومن الصين، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد. وكانت شركة مصر للطيران، قد أصدرت بيانا صحفيا، يوم الخميس الماضي، أعلنت فيها عن قرارها بتشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس، من القاهرة إلى الصين، بخط سير "القاهرة - بكين – جوانزو"، والعودة "جوانزو- بكين- القاهرة"، وذلك اعتبارا من يوم 27 فبراير الجاري، نظرا لوجود طلب للسفر في الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية.
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