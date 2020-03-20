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اورنچ مصر تشارك مؤسسة "بهية" لدعم مرضى سرطان الثدي

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ مارس ٢٠٢٠ - ٠٤:٥٠ م
اورانج
اورانج
أعلنت اورنج مصر عن مشاركتها في مبادرة "21 يوم" التي أطلقتها مؤسسة بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدي بالمجان. وتساهم اورنچ مصر مع غيرها من المؤسسات في مبادرة "21 يوم" التي أطلقتها مؤسسة بهية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالتبرع المادي الذي يستهدف خفض مدة انتظار المرضي من النساء من 45 يوما إلى 21 يوما قبل عيد الأم علما بان قوائم الانتظار وصلت إلى حوالي 5300 حالة. وبهذه المناسبة عبرت هالة عبد الودود رئيس قطاع العلاقات العامة والمسئولية المجتمعية بشركة اورنج مصر عن فخرها بالمساهمة في واحدة من أهم المبادرات الإنسانية في عام 2020.
وأضافت عبد الودود "المبادرة تهدي الأمل والطمأنينة لأكثر من 5 آلاف أم مصرية وتبعث برسالة دعم واضحة لهن ولأسرهن فنحن  نتحدث هنا عن مبادرة سيستفيد منها عشرات الآلاف من المصريين الذين تتكون منهم أسر السيدات الموجودات على قوائم الانتظارولذلك حرصنا بشدة على دعم هذه المبادرة التي تعتبر جزء لا يجزاء من
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