ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:١٩ م

قوات شرطة - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.

وجار التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها تثير القلق بين الناس، وفقا للاتهامات المنسوبة إليها. وردت معلومات إلى المباحث الجنائية، تفيد إثارة حالة من البلبلة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أخبار مغلوطة، وبتتبع مصدرها تبين بث فتاة تدعى "شيماء ع"، 27 سنة،