أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده
تحرير:محمد أبو زيد
٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
أحمد صلاح حسني
في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده».
ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
وخاض أحمد صلاح حسني أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل «ختم النمر» وشارك في بطولته نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، عفاف شعيب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) March 22, 2020
وقبل أيام أعلن «حسني» قبول
وخاض أحمد صلاح حسني أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل «ختم النمر» وشارك في بطولته نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، عفاف شعيب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.
وقبل أيام أعلن «حسني» قبول تحدي الخير الموجه له من الفنان إسلام جمال، وتكفل برعاية 50 أسرة مصرية متضررة من تفشي فيروس كورونا المستجد لمدة شهر.
وقال في فيديو نشره عبر حسابه: «أنا قبلت تحدي الخير من إسلام جمال، وإن شاء الله هتكفل بـ50 أسرة، وهتحدى النجم أحمد عز وأحمد رزق، والنجم فتحي عبد الوهاب، وربنا يقدرنا على فعل الخير ويعدى الظروف الصعبة دي على خير».