أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م

أحمد صلاح حسني

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.

وخاض أحمد صلاح حسني أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل «ختم النمر» وشارك في بطولته نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، عفاف شعيب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) March 22, 2020 وقبل أيام أعلن «حسني» قبول