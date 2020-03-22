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أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٢ م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
وخاض أحمد صلاح حسني أولى تجاربه في البطولة المطلقة من خلال مسلسل «ختم النمر» وشارك في بطولته نسرين طافش، إسلام جمال، ميرهان حسين، عفاف شعيب، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج. — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) March 22, 2020 وقبل أيام أعلن «حسني» قبول
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شريهان (2)

فنانون احتفلوا بعيد الأم.. أبرزهم شريهان ومحمد رمضان

على الرغم من أزمة الكورونا، فإن العالم يحتفل اليوم بـ"عيد الأم"، فكان لا بد من تخليد ذكرى هذا اليوم، بصرف النظر عما تمر به البلاد، فشارك بعض الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة شريهان، التي عبرت عن فضل الوالدين، من خلال آيات قرآنية، والبعض الآخر احتفل من خلال أغان رائعة، تبعث الأمل من جديد، وتعطي الأم حقها، وكان من بينهم رامي جمال وحمادة هلال، أما محمد رمضان، فقد نشر مقطع فيديو، وهو جالس تحت أقدام والدته، وأهداها أغنية أيضا.
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فيلم «Sonic the Hedgehog» يهزم «كورونا» في دور العرض

منذ أزمة فيروس كورونا، وتعرضت دور السينما العالمية لخسائر فادحة، الأمر الذي جعل بعض منتجي الأفلام يؤجلون العروض، مثل فيلم جيمس بوند الجديد، خوفا من عدم تحقيق الإيرادات المرجوة، وفي نفس الوقت خسرت الصين ما يقرب من مليار دولار، نتيجة لإجراءات الدولة، بإغلاق المسارح ودور السينما، خوفا من انتشار المرض، وزيادة الخسائر في الأرواح، ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من هذه الأزمة، فقد استطاع فيلم المغامرات والحركة "Sonic the Hedgehog"، تحقيق إيرادات مرضية إلى حد كبير.
إدريس -إلبا

إصابة الممثل البريطاني «إدريس إلبا» بفيروس كورونا

قال الممثل البريطاني، «إدريس إلبا»، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب إلبا، على تويتر: «إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين»، وفقًا لما ذكرته قناة الغد. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال مدير عام الصحة العالمية: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة.
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رامي -جمال

رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.
أحمد سعد

«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
شيرين رضا من فيلم الضيف

شيرين رضا تنفي إصابتها بكورونا: ده مش وقت تريندات

نفت الفنانة شيرين رضا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما يتادول في هذا الشأن لا صحة له، وأنها بخير، داعية الله أن يشفي الجميع، إذ كتبت على حسابها عبر تويتر: "إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله، وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت أننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي على خير إن شاء الله". وكانت ترددت إشاعات عن إصابتها بفيرس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل "ليه لأ" التي تشارك فيه، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا للإطمئنان عليها لم تستجيب للرد على المكالمات.
إدريس -إلبا

إصابة الممثل البريطاني «إدريس إلبا» بفيروس كورونا

قال الممثل البريطاني، «إدريس إلبا»، إن فحصا طبيا أثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب إلبا، على تويتر: «إنه لا يعاني أي أعراض حتى الآن لكنه سيعزل نفسه عن الآخرين»، وفقًا لما ذكرته قناة الغد. ودعت منظمة الصحة العالمية، دول العالم إلى عزل كافة المصابين بفيروس كورونا من أجل قطع سلسلة انتشار الفيروس حول العالم، وتقديم الرعاية الصحية لهم. وقال مدير عام الصحة العالمية: «رسالتي بسيطة إلى جميع البلدان بشأن كورونا.. الاختبار ثم الاختبار والاختبار»، مناشدة جميع البلدان إيقاف انتشار الفيروس عبر عزل الحالات لمنع تفشي كورونا وتقديم الرعاية المطلوبة.
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