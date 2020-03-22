ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:١٣ م

متهمة - أرشيفية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.

الرائد محمد عبدالغفار، رئيس مباحث ثانٍ العاشر من رمضان، انتقل إلى محل البلاغ برفقته قوة أمنية، وبالفحص تبين العثور على جثة رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، وأن والدته، تدعى «أمينة. ال»، 38 عاما، ربة منزل، كانت مستأجرة الشقة، وحينما توفى طفلها دفنته دون الإبلاغ عن وفاته. تم نقل جثة الطفل إلى