لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٢٠ م

اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.

وأوضح المحافظ خلال إطلاق، مباردة «ادعم عمال اليومية»: أنها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق تشديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وتحمل أية خسائر مادية ماعدا أرواح المصريين، مؤكدا أنه تم اتخاذ