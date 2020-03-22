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السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأساسي

تحرير:التحرير ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
وأوضح: «هذه الإجراءات قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب حتى يصل إلى المواطنين الإجراءات التي قامت بها الدولة خلال الأسابيع الماضية وحتى أمس في إطار الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمة العالمية التي نتأثر بها بشكل مباشر أو بآخر». وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية،
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