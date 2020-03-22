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السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80%

تحرير:التحرير ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٨ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
وأوضح: «هذه الإجراءات قامت بها الدولة في هذا المجال بشكل مرتب حتى يصل إلى المواطنين الإجراءات التي قامت بها الدولة خلال الأسابيع الماضية وحتى أمس في إطار الجهود المبذولة لتخفيف آثار هذه الأزمة العالمية التي نتأثر بها بشكل مباشر أو بآخر».وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس
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لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
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السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
خيام بمستشفيات بورسعيد للكشف الأولي عن كورونا

لمواجهة كورونا.. خيام بمستشفيات بورسيعد لتشخيص حالات ارتفاع الحرارة

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، بتركيب خيام بجميع المستشفيات للكشف الأولى عن كل من يعانى من ارتفاع درجات الحرارة، التى تعتبر من أكثر أعراض فيروس كورونا المستجد شيوعا، وذلك قبل دخول المريض المستشفى، كإجراء احترازى وقائى منعا لنقل العدوى للمستشفيات في حال ظهور اي حالة إيجابية.
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إيقاف إمام مسجد عن العمل لمخالفته قرار الإغلاق

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الأحد، وقف عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف، عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر لمدة 3 أشهر، وإحالته للجنة القيم بديوان عام الوزارة، غدا الإثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، وذلك نظرا لمخالفة قرارات الوزارة بشأن غلق المساجد، وبناءً على مذكرة رئيس القطاع الديني رئيس غرفة المتابعة بديوان عام وزارة الأوقاف.
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الرئيس-السيسى

السيسي يلتقي عددا من السيدات المصريات بقصر الاتحادية

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يلتقي بقصر الاتحادية مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.
السيدة-انتصار-السيسي-قرينة-رئيس-الجمهورية

انتصار السيسي: تاريخ المرأة المصرية عبر العصور مشرف وناصع

وجهت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة، قالت فيها: إن احتفالنا اليوم بالمرأة المصرية في اليوم العالمي للمرأة هو تقدير واحترام لمكانتها ودورها، فهي تثبت في كل يوم قدرتها الفائقة على تحمل مسئوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فاعل في المجتمع، واعية لما يدور حولها، مؤمنة بوطنها، متطلعة لمستقبلها ومستقبل أسرتها بالكفاح والمثابرة، وهذا ليس بجديد، فتاريخ المرأة المصرية عبر العصور، تاريخ مشرف وناصع، تحية تقدير واحترام لكل سيدة وفتاة على أرض مصر.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: تمكين الشباب ظهر في المؤسسات بفضل السيسي

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تمكين الشباب يظهر بشكل واضح في مختلف المؤسسات بالدولة، وذلك بفضل الاهتمام الواضح للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين الشباب وتأهيلهم للقيادة، لافتا إلى ضرورة حرص الشباب على تطوير ذاتهم بشكل مستمر، والإصرار على النجاح والتفوق. جاء ذلك خلال إطلاق إشارة بدء ماراثون «الأكاديمية خضراء»، في مقر القرية الذكية بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وكوكبة من نجوم الفن وأبطال الأكاديمية الرياضيين الحاصلين على بطولات عالمية ودولية.
حسنى- مبارك (2)

علاء مبارك ينشر وصية والده للشعب: مصر أمانة في أعناقكم

نشر علاء مبارك نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، مساء اليوم الجمعة، وصية والده الذي وافته المنية الثلاثاء الماضي، بعد صراع طويل مع المرض، إذ جاء في الفيديو الذي نشره نجل الرئيس الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يتحدث فيه مبارك: «لعل حديث لحضراتكم اليوم هو آخر ما أتحدث به لبني وطني قبل أن ينتهي العمر، ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهرة، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير أن قضيته مدافعاَ عن مصر ومصالحها وأبنائها،حربا وسلاما».
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