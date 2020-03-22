رامي إمام ينقل رسالة من والدته إلى جمهوره

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م

عادل إمام ورامي

عرض المخرج رامي إمام رسالة لوالدته تعبر عن سعادتها وحبها لجمهور "رامي" في فيديو على صفحته عبر إنستجرام قال فيه: "الفيديو ده ياجماعة بالنسبالي إستثنائي النهاردة، أمي شافت الصور اللي الفانز بتوعي الحلوين عملوها ليا أنا وهي من أول ما كنت صغير لحد ما كبرت وتأثرت جدًا جدًا بالصور دي، وقررت إنها تبعت لحضراتكم رسالة فيها الأتي، بحبكم كتير كتير عشان إنتو بتحبوا إبني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".

وعلق رامي على الفيديو قائلا: "ربنا يحفظك يا أمي ويكرمك ويديكي طولة العمر وتعيشي وتربي كمان وكمان، متشكر جدًا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة أوي دي اللي في أخر الفيديو ربنا يحفظكم". ويشارك رامي إمام في السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز،