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رامي إمام ينقل رسالة من والدته إلى جمهوره

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٠ م
عادل إمام ورامي
عادل إمام ورامي
عرض المخرج رامي إمام رسالة لوالدته تعبر عن سعادتها وحبها لجمهور "رامي" في فيديو على صفحته عبر إنستجرام قال فيه: "الفيديو ده ياجماعة بالنسبالي إستثنائي النهاردة، أمي شافت الصور اللي الفانز بتوعي الحلوين عملوها ليا أنا وهي من أول ما كنت صغير لحد ما كبرت وتأثرت جدًا جدًا بالصور دي، وقررت إنها تبعت لحضراتكم رسالة فيها الأتي، بحبكم كتير كتير عشان إنتو بتحبوا إبني رامي وهو أول فرحة ليا في حياتي بجد بتخلوني سعيدة، شكرا".
وعلق رامي على الفيديو قائلا: "ربنا يحفظك يا أمي ويكرمك ويديكي طولة العمر وتعيشي وتربي كمان وكمان، متشكر جدًا لكل الفانز اللي بعتولي الصور الحلوة أوي دي اللي في أخر الفيديو ربنا يحفظكم". ويشارك رامي إمام في السباق الرمضاني بمسلسل "فلانتينو" من بطولة الزعيم عادل إمام، داليا البحيري، دلال عبد العزيز،
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ريهام-حجاج-مسلسل-كارمن

لمواجهة كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج في حملة «تحدي الخير» وتبرعت بمبلغ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا. وقالت «حجاح» في فيديو على صفحتها إنستجرام: «محدش كان يتخيل أبدًا اللي بيحصل في العالم كله، إحنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللي بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللي إلتزم وعدى الأزمة زي دولة الصين، ودي كانت تجربة ناجحة جدًا، ومنها استهتر زي إيطاليا وأنا زعلانة جدًا على اللي بيحصل فيها لأنها تعتبر بلدي».
احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
شريهان (2)

فنانون احتفلوا بعيد الأم.. أبرزهم شريهان ومحمد رمضان

على الرغم من أزمة الكورونا، فإن العالم يحتفل اليوم بـ"عيد الأم"، فكان لا بد من تخليد ذكرى هذا اليوم، بصرف النظر عما تمر به البلاد، فشارك بعض الفنانين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكان أبرزهم الفنانة شريهان، التي عبرت عن فضل الوالدين، من خلال آيات قرآنية، والبعض الآخر احتفل من خلال أغان رائعة، تبعث الأمل من جديد، وتعطي الأم حقها، وكان من بينهم رامي جمال وحمادة هلال، أما محمد رمضان، فقد نشر مقطع فيديو، وهو جالس تحت أقدام والدته، وأهداها أغنية أيضا.
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احمد-صلاح-حسني

أحمد صلاح حسني عن كورونا: ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده

في رسالة طمأنينة عبر الفنان أحمد صلاح حسني، عن ثقته في انتهاء أزمة فيروس كورونا، إذ كتب «حسني» عبر حسابه الشخصي موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «عندي ثقه إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده». ويواصل «حسني» تصوير دوره في مسلسل «الفتوة» المقرر عرضه رمضان المقبل، وهو من بطولة ياسر جلال، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وتأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي.
رامي -جمال

رامي جمال يتحدى كورونا بتبرعات للمرضى وهدايا للأطباء والممرضين

أعلن المطرب رامي جمال عن تبرعه بالمواد الطبية والغذائية لمستشفيات العزل بمحافظتي الدقهلية والقاهرة، كما وعد بتقديم هدايا لكل الأطباء والممرضين المشاركين في حملة القضاء على فيروس كورونا.
أحمد سعد

«أزمة وهتعدي».. أحمد سعد يطرح أغنية جديدة عن كورونا

طرح المطرب أحمد سعد، كليب أغنية جديدة بعنوان "أزمة وهتعدي"، من ألحانه وكلمات أحمد إبراهيم/ عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، مناصحا من خلالها المواطنين بالحرص من فيروس كورونا وعدم الخوف، وأن يأخذوا حذرهم بالوقاية واتباع التعليمات الصحية والوقائية، إذ تقول كلمات الأغنية: "أزمة وهتعدي وبكرة هنبقى بخير، وتمام لازم ورا نرجع خطوة، عشان نطلع قدام.. حرص جدا لكن ماتخافش نهائي، عشان لينا رب حامينا بعين لا بتغفل ولا بتنام".
شيرين رضا من فيلم الضيف

شيرين رضا تنفي إصابتها بكورونا: ده مش وقت تريندات

نفت الفنانة شيرين رضا، إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن ما يتادول في هذا الشأن لا صحة له، وأنها بخير، داعية الله أن يشفي الجميع، إذ كتبت على حسابها عبر تويتر: "إشاعة يا جماعة، أنا بخير الحمد لله، وربنا يشفي الجميع، وحقيقي ده مش وقت إشاعات وتريندات، ده وقت أننا نطمن بعض لحد ما الازمة دي تعدي على خير إن شاء الله". وكانت ترددت إشاعات عن إصابتها بفيرس كورونا، وتوقف تصوير مسلسل "ليه لأ" التي تشارك فيه، وبالرجوع إلى الفنانة شيرين رضا للإطمئنان عليها لم تستجيب للرد على المكالمات.
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