ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بالكورونا

تحرير:وكالات ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

أنجيلا ميركل

صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل، وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي، موضحًا أنها أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل، أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية، وفقا لما ذكرته دويتشه فيله. كانت وكالة أنباء بلومبرج ذكرت في نبأ عاجل لها، أن ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتي بالمنزل، بعد مخالطة طبيبا مصابا بفيروس كورونا.

كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد حثت مواطني بلادها على الالتزام بالقيود الجديدة التي تم إقرارها اليوم الأحد، وتتضمن فرض حظر على التجمعات لأكثر من شخصين، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا. واستثنى إجراء حظر التجمعات لأكثر من شخصين، أفراد الأسرة الذين يقيمون في منزل واحد. وقالت