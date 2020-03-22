خوفًا من كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

تحرير:وكالات ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٦ م

المسجد الأقصى_ أرشيفية

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ أوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها «تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد»، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة «صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأضاف المجلس، أن هذه القرارات تشمل «تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى»، اعتبارا من فجر يوم غد الاثنين لفترة مؤقتة، مع استمرار التحاق جميع الموظفين والعمال والحراس بأعمالهم وممارسة نشاطاتهم كالمعتاد.كما يستمر، حسب البيان، رفع الآذان في الأقصى في كافة الأوقات على أن يؤدي جميع العالمين