ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

وزارة الداخلية

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس «كورونا»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.

وتباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية،