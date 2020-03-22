جريمة

ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس «كورونا»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.
وتباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية،
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.
المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
الانتحار-شنقا

أزمة نفسية تدفع شابا للانتحار شنقا في الإسكندرية

أقدم شاب في العقد الرابع من العمر على الانتحار شنقا داخل غرفة نومه بمنزله الكائن بمنطقة سيدى جابر، شرقي محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إذ علق حبلا حول رقبته يتدلى من جنش سقف غرفته، وقام بلفه حول رقبته، ليفارق الحياة في الحال، في الوقت الذي كشفت فيه تحريات إدارة البحث الجنائية بمديرية الأمن ومعاينة رجال الأدلة الجنائية أن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة كانت دافعا لاتخاذه قرار التخلص من حياته بتلك الطريقة المؤسفة في غفلة من أهل المنزل.
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قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
السجون (1)

استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى آخر مارس

صرح مسؤول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، بأن تعليق الزيارات في جميع السجون مستمر حتى آخر شهر مارس الجارى، حرصًا على الصحة العامة وسلامة النزلاء، فى ضوء ما تقرر بشأن تعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، وبناءً على توصيات وزارة الصحة فى هذا الشأن.
إصابة-14-شخص-فى-حادث-تصادم-سيارتين-فى-البحيرة (3)

إصابة 7 أطفال ومشرفة في تصادم سيارتين بالبحيرة

حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى تقل أطفال حضانة بطريق "المعدية - إدكو" أمام قرية النمرة 5، أسفر عن إصابة 7 أطفال ومشرفة الحضانة. اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق إدكو قرية المعدية أمام قرية نمرة 5 ووجود مصابين. الأجهزة الأمنية انتقلت إلى موقع الحادث وبالمعاينة تبين اصطدام سيارتين أحداهما مخصصة لنقل تلاميذ الحضانة، وتبين إصابة 7 أطفال ومشرفة.
طعنات-سكين-جريمة

بيتحرك أثناء الصلاة.. مهندس يطعن مواطنًا داخل مسجد بالإسماعيلية

واقعة غريبة شهدتها محافظة الإسماعيلية، إذ أقدم مهندس على طعن محاسب أثناء الصلاة داخل المسجد. اللواء محمود هندي مدير إدارة البحث الجنائي، تلقى إخطارا من الرائد مروان الطحاوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان بورود بلاغ بإصابة أحد الأشخاص داخل مسجد الجمعية الشرعية بشارع طنطا دائرة القسم. وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى المستشفى الجامعي تبين أن المصاب يدعى "حسام . م." 44 عامًا، محاسب، مصابا بجرح قطعي نافذ بالجانب الأيسر من الظهر.
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