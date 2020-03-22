وزير الرياضة: أحمد رمزي يتبرع لمواجهة كورونا

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ م

وزير الرياضة

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر. وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم .

من جانبه، أكد أشرف صبحى لنجم الزمالك السابق أنه فخور بتلك الخطوة، مثمناً حسه الوطني ودوره المجتمعي المتميز مع العديد من زملائه الرياضيين، الذين تسابقوا خلال الآونة الأخيرة في تقديم شتى أنواع الدعم والرعاية لوطنهم . وتابع: "حالة التكاتف المجتمعي التي تشهدها مصر تمثل انعكاساً طبيعياً للدور الذي تقوم