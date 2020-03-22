«المحافظين» يطلق حملة «معا ضد الكورونا» في 11 محافظة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م

حزب المحافظين يطلق حملة لموجهة كورونا

أطلق حزب المحافظين، حملة "معًا ضد الكورونا"، على مستوى 11 محافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.

وشملت الحملة محافظات "القاهرة والجيزة والإسماعيلية والبحيرة والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وقنا والفيوم وسوهاج"، وتضمنت لصق وتوزيع منشورات للتوعية من كورونا، على المحال التجارية، وأماكن التجمعات بكل محافظة، ووسائل النقل، وشرح أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للمواطنين البسطاء فى محاولة للوصول