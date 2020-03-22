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«المحافظين» يطلق حملة «معا ضد الكورونا» في 11 محافظة

٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٩ م
حزب المحافظين يطلق حملة لموجهة كورونا
حزب المحافظين يطلق حملة لموجهة كورونا
أطلق حزب المحافظين، حملة "معًا ضد الكورونا"، على مستوى 11 محافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.
وشملت الحملة محافظات "القاهرة والجيزة والإسماعيلية والبحيرة والغربية والدقهلية والمنيا والشرقية وقنا والفيوم وسوهاج"، وتضمنت لصق وتوزيع منشورات للتوعية من كورونا، على المحال التجارية، وأماكن التجمعات بكل محافظة، ووسائل النقل، وشرح أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية للمواطنين البسطاء فى محاولة للوصول
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كورونا

الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ327 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنعي وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بسبب «كورونا»

تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والآسى ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.
الرئيس-السيسى

السيسي: ضم العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأساسي

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي، والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14%، اعتبارا من العام المالي القادم. وأضاف السيسي خلال لقائه بعدد من السيدات بمناسبة عيد المرأة المصرية، أنه قرر مد وقف قانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين، بالإضافة لتخصيص مبلغ 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية، وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصروفاتها الجارية بمبلغ يصل لـ50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.
اللواء-محمد-الشريف (2)

لمواجهة كورونا.. فتح حساب بنكي لعمال اليومية في الإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، فتح حساب بنكي اعتبارا من غدا الاثنين، للتبرع لمبادرة «ادعم عمال اليومية»، وتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء محمد حازم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، وعضوية مسئولي التضامن الاجتماعي وكافة الجهات المعنية، لوضع الآلية اللازمة لتنفيذ تلك المبادرة، لضمان عدم تضرر تلك الفئة بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن المبادرة لها دوران أساسيان، أولهما تكثيف حملات التوعية خاصة في الأماكن الشعبية البسيطة، والآخر وضع الآلية اللازمة لجمع التبرعات لدعم العمالة اليومية.
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الملك-سلمان

«القادم أكثر صعوبة».. نص خطاب الملك سلمان عن أزمة كورونا

"نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم" بهذه الجملة بدأ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالته التي وجهها للسعوديين والمقيمين على أرض المملكة مساء يوم الخميس، بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ قال: "إننا نعيش مرحلة صعبة في تاريخ العالم، ولكننا ندرك تماما أنها مرحلة ستمر وتمضي رغم قسوتها ومرارتها وصعوبتها"، مضيفا أن هذه الأزمة ستتحول إلى تاريخ يثبت مواجهة الإنسان، واحدة من الشدائد التي تمر بها البشرية.
فيروس- كورونا (14)

الصحة: 46 إصابة جديدة بكورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 42 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن تسجيل 46 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، تشمل 4 حالات لأجانب قادمين من الخارج من جنسيات مختلفة و42 مصريين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة: ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 210.. وشفاء 28 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 40 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خروج حالتين لمصريين من المصابين، من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية، وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 28 حالة حتى اليوم، من أصل الـ40 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
وزير-الداخلية -اللواء -محمود- توفيق (2)

تعليق استخراج رخص قيادة وتسيير المركبات حتى 16 أبريل

قررت وزارة الداخلية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات بجميع وحدات المرور، اعتبارا من يوم غد الخميس وحتى 16 أبريل المقبل، فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وللحفاظاً على صحة المواطنين.
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