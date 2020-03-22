رياضة

الكاف: نعمل على اتخاذ قرار لمصلحة الجميع

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م
الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي
تحدث فوزي لقجع، اليوم الأحد حول مصير، مباريات الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في ظل تفشي فيروس كورونا. فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس الاتحاد المغربي صرح اليوم لصحيفة "المنتخب" المغربية:" لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ينتشر بشكل مخيف". وأضاف:" بلا شك نعمل على اتخاذ قرارا يصب في مصحلة الجميع مع ضمان الصحة والسلامة، يفصلنا 40 يومًا عن الموعد المحدد لإقامة مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية".
الكاف أعلن عن تأجيل تصفيات المنتخبات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بسبب انتشار وباء كورونا . وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي. ومن المقرر أن تقام موقعتي الذهاب في المغرب أحد أيام
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منتخب-بلجيكا

فيلايني يعلق على إصابته بفيروس كورونا

تحدث البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. وقال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية". وأضاف : "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي". وأختتم: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت"
جريزمان‎ (2)

تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: أحمد رمزي يتبرع لمواجهة كورونا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر. وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم .
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الاتحاد-الافريقي‎

الكاف يعلن عن تأجيل أمم أفريقيا للمحليين

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، التي كان من المقرر إقامتها بين 4 و25 أبريل المقبل، في الكاميرون. وأرسل "كاف" خطابا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة بالبطولة القارية، أكد خلاله أنه في ظل انتشار فيروس كورونا المتزايد بالكاميرون، وتوصية لجنة الطوارئ، تقرر تأجيل المسابقة. واستند "كاف" إلى تقارير منظمة الصحة العالمية، بجانب توقف رحلات السفر في عدة دول بالقارة السمراء. ولم يعلن الاتحاد الإفريقي الموعد الجديد لإقامة البطولة، موضحا أنه سيحدده في وقت لاحق، بعد دراسة الموقف بالكامل.
الزمالك- والترجي (5)

أحمد مرتضى منصور: الزمالك شرّف مصر وقدّم ملحمة

تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك، مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث صرّح أحمد مرتضى لإم بي سي مصر: "توقعنا هذه الأجواء في رادس، وأود شكر مرتضى منصور لأن الناس لا تعرف ماذا فعل خلال هذا الشهر، لقد كان شهرا صعبا على الجميع". وأكمل: "اعتدنا أن تطارد المشكلات الزمالك، وصرنا الآن مترقبين المشكلة التي سيفتعلونها للزمالك الأسبوع المقبل، وكان يوجد شحن جماهيري كبير في تونس، ومرتضى منصور كان يتصل بنا 10 مرات يوميا للاطمئنان على البعثة، ولفترة طويلة ابتعدنا عن مكانتنا بين كبار القارة، والآن عدنا إلى مكانتنا الطبيعية في الساحة".
الاهلي- وصن -داونز (3)

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام صن داونز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر، على ملامح التشكيل الذي سيخوض به مواجهة نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، في المباراة التي تجمعهما في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا.
الاهلي- وصن -داونز (1)

الأهلي في مواجهة صن داونز تحت عنوان «الثأر والانتقام»

في تمام الثالثة عصر اليوم السبت، يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، على ستاد لوكاس موريبي ضمن مباريات إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، ويدخل الأهلي هذه المباراة معولا على نتيجة الذهاب بعد فوزه بهدفين نظيفين، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية أو التعادل بأي نتيجة وتفادي الخسارة بفارق أكثر من هدفين، والعودة من جنوب إفريقيا بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية.
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