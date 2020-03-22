الكاف: نعمل على اتخاذ قرار لمصلحة الجميع

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٣ م

الاتحاد الإفريقي

تحدث فوزي لقجع، اليوم الأحد حول مصير، مباريات الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في ظل تفشي فيروس كورونا. فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس الاتحاد المغربي صرح اليوم لصحيفة "المنتخب" المغربية:" لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ينتشر بشكل مخيف". وأضاف:" بلا شك نعمل على اتخاذ قرارا يصب في مصحلة الجميع مع ضمان الصحة والسلامة، يفصلنا 40 يومًا عن الموعد المحدد لإقامة مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية".

الكاف أعلن عن تأجيل تصفيات المنتخبات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بسبب انتشار وباء كورونا . وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي. ومن المقرر أن تقام موقعتي الذهاب في المغرب أحد أيام



الكاف أعلن عن تأجيل تصفيات المنتخبات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021، بسبب انتشار وباء كورونا .



وكانت قرعة دوري أبطال أفريقيا أسفرت عن مواجهة مصرية مغربية حيث سيواجه الأهلي منافسه الوداد البيضاوي، بينما يلعب الزمالك ضد الرجاء البيضاوي.



ومن المقرر أن تقام موقعتي الذهاب في المغرب أحد أيام الأول أو الثاني من مايو المقبل على أن تقام مباراتي الإياب على ملعب "استاد القاهرة" خلال يومي السابع أو الثامن من نفس الشهر.



أما على صعيد الكونفدرالية، فسيواجه بيراميدز منافسه حوريا كوناكري الغاني أيضًا في دور نصف النهائي، بينما سيكون اللقاء الثاني مغاربي عندما يواجه حسنية أغادير أمام نهضة بركان.