تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م

جريزمان

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن أفضل دليل على بقاء جريزمان للموسم المقبل، هو قيام اللاعب بالفعل بجلسات تصوير القميص الجديد للموسم المقبل، لافتة إلى أن الفرنسي كان برفقة ليونيل ميسي في أولى جلسات التصوير. وياتي رد موندو ديبورتيفو بعد تأكيدات من صحيفة "سبورت" الكتالونية ان برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه خلال

وأضافت الصحيفة الكتالونية أن أفضل دليل على بقاء جريزمان للموسم المقبل، هو قيام اللاعب بالفعل بجلسات تصوير القميص الجديد للموسم المقبل، لافتة إلى أن الفرنسي كان برفقة ليونيل ميسي في أولى جلسات التصوير.



وياتي رد موندو ديبورتيفو بعد تأكيدات من صحيفة "سبورت" الكتالونية ان برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وسيضطر لبيع جريزمان.



جريزمان انضم لبرشلونة في الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني. بمبلغ 120 مليون يورو، شارك في 37 مباراة هذا الموسم رفقة برشلونة بمختلف البطولات، سجل 14 هدفا وصنع 4 تمريرات حاسمة.