رياضة

تقارير إسبانية: جريزمان مستمر في صفوف برشلونة

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٩ م
جريزمان
جريزمان
كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية عن أن الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب فريق برشلونة، ليس لديه نية لمغادرة البلوجرانا خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة . وأكدت "موندو" في تقرير لها أن اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا مرتبط مع برشلونة بعقد حتى موسم 2024، ونوهت الصحيفة خلال تقريها إلى أن المهاجم الفرنسي يطمح بالفوز بدوري أبطال أوروبا بقميص فريقه الحالي، وجاء ذلك بعد تقارير إسبانية أكدت على أن برشلونة يبحث التضحية بجيزمان لتعزيز صفوفه في موسم الانتقالات القادمة.
وأضافت الصحيفة الكتالونية أن أفضل دليل على بقاء جريزمان للموسم المقبل، هو قيام اللاعب بالفعل بجلسات تصوير القميص الجديد للموسم المقبل، لافتة إلى أن الفرنسي كان برفقة ليونيل ميسي في أولى جلسات التصوير. وياتي رد موندو ديبورتيفو بعد تأكيدات من صحيفة "سبورت" الكتالونية ان برشلونة يرغب في تعزيز صفوفه خلال
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منتخب-بلجيكا

فيلايني يعلق على إصابته بفيروس كورونا

تحدث البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. وقال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية". وأضاف : "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي". وأختتم: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت"
الاتحاد-الافريقي‎

الكاف: نعمل على اتخاذ قرار لمصلحة الجميع

تحدث فوزي لقجع، اليوم الأحد حول مصير، مباريات الدور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية، في ظل تفشي فيروس كورونا. فوزي لقجع نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس الاتحاد المغربي صرح اليوم لصحيفة "المنتخب" المغربية:" لا أحد يعرف تطورات الوضع الصحي بالقارة بسبب تفشي فيروس كورونا، والذي ينتشر بشكل مخيف". وأضاف:" بلا شك نعمل على اتخاذ قرارا يصب في مصحلة الجميع مع ضمان الصحة والسلامة، يفصلنا 40 يومًا عن الموعد المحدد لإقامة مواجهات دوري الأبطال والكونفدرالية".
أشرف-صبحي- وزير-الرياضة (3)

وزير الرياضة: أحمد رمزي يتبرع لمواجهة كورونا

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن أحمد رمزي، نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، تبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد . وقال أحمد رمزي المقيم في الكويت خلال اتصال هاتفي مع وزير الرياضة إنه قرر التبرع ببعض ممتلكاته الموجودة في مصر في الحساب المخصص لمواجهة انتشار ومعالجة آثار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) بصندوق تحيا مصر. وأضاف أن هذا يأتي في ضوء الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا حول العالم .
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أوبامينج‎

مانشستر يونايتد يسعى لخطف أوباميانج من أرسنال

كشف تقرير صحفي بريطاني، اليوم الخميس، عن تطور جديد بشأن مصير الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، وتؤكد العديد من التقارير رغبة أوباميانج في الرحيل عن آرسنال خلال الصيف المقبل، ووفقًا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن آرسنال بات يقبل أن أوباميانج لن يوقع على عقد جديد وسيرحل عن الجانرز خلال الصيف المقبل. وأشارت إلى أن عقد أوباميانج مع آرسنال ينتهي في صيف 2021، ويرفض الجانرز خسارة خدمات أوباميانج مجانًا، لذلك سيوافق على بيعه في الميركاتو المقبل،
الدوري الإسباني (1)

إسبانيول يعلن عن 6 إصابات بالكورونا

أعلن نادي إسبانيول إصابة 6 من بين لاعبيه وأفراد الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19). وأشار النادي الكتالوني إلى أن الفحوصات الطبية التي أجريت على كافة أعضاء الفريق الأول وموظفي النادي وأفراد الجهاز الفني أسفرت عن 6 حالات إيجابية بالفيروس. وأكد إسبانيول في بيانه أن الحالات الست ظهر عليها أعراض خفيفة، ونصح الأطباء بتوصيات خاصة من أجل بداية البرنامج العلاجي في العزل. يُذكر أن نادي فالنسيا الإسباني كان قد أعلن إصابة 35% من أعضاء الفريق بفايروس كورونا ليخضع كافة الفريق للعزل.
نيمار‎ (1)

برشلونة يستبعد استخدام لوائح الفيفا لعودة نيمار

أفادت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الثلاثاء، أن برشلونة وضع خطة إعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى صفوفه بدءًا من الموسم المقبل، علمًا بأن البرسا حاول خلال صيف 2019 استعادة نيمار من جديد، إلا أنه لم ينجح في التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان. وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم نيمار باستخدام لوائح الفيفا، التي كان ينوي اتباعها في الصيف المقبل، حيث يفضل التفاوض مع باريس سان جيرمان مباشرة لحسم الصفقة.
برشلونة

رسميا.. قمة برشلونة ونابولي بدون جمهور

أعلن متحدث باسم برشلونة، اليوم الثلاثاء، أن مواجهة الفريق وضيفه نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، 18 مارس الجاري، ستقام دون مشجعين بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن كانت قد أوصت وزارة الصحة الإسبانية بإقامة مباراة برشلونة ونابولي بدون جمهور، علمًا بأن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. وكانت شرطة باريس قد قررت إقامة مباراة باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، خلف أبواب مغلقة ودون جمهور، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا، وسيحاول صاحب الأرض، تعويض تأخره ذهابا (1-2).
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