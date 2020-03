فيلايني يعلق على إصابته بفيروس كورونا

تحرير:محمد جمال ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٣ م

منتخب بلجيكا

تحدث البلجيكي مروان فيلايني، لاعب وسط شاندونج لونينج الصيني، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى رغبته في العودة لممارسة كرة القدم في أقرب وقت ممكن. وقال فيلايني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أصدقائي الأعزاء، خضعت لاختبارات كورونا وجاءت نتيجة العينة إيجابية". وأضاف : "عدت حاليا إلى الصين وأعالج في المستشفى، ويمكنني التأكيد لكم الآن أن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي". وأختتم: "شكرا للجماهير والطاقم الطبي والنادي لرعايتهم واهتمامهم، سأبدأ العلاج وأتمنى العودة للكرة في أقرب وقت"

وكان النادي الصيني أعلن في بيان رسمي، إصابة فيلايني بالعدوى، وبات بذلك لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، أول لاعب من الدوري الصيني لكرة القدم، يتعرض للإصابة بفيروس كورونا . View this post on Instagram Dear friends, I have been tested for coronavirus and my test result is positive.