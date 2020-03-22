لمواجهة كورونا.. ريهام حجاج تتبرع بمليون جنيه لوزارة الصحة

تحرير:محمد أبو زيد ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

ريهام حجاج

شاركت الفنانة الشابة ريهام حجاج في حملة «تحدي الخير» وتبرعت بمبلغ مليون جنيه لصالح وزارة الصحة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، لمواجهة فيروس كورونا. وقالت «حجاح» في فيديو على صفحتها إنستجرام: «محدش كان يتخيل أبدًا اللي بيحصل في العالم كله، إحنا في أزمة كبيرة وكارثة عالمية بتمر بيها كل الدول، والمرة اللي بنمر بيها حاليا شوفنا دول أخرى بتمر بها منها اللي إلتزم وعدى الأزمة زي دولة الصين، ودي كانت تجربة ناجحة جدًا، ومنها استهتر زي إيطاليا وأنا زعلانة جدًا على اللي بيحصل فيها لأنها تعتبر بلدي».

وتابعت: «أنا مش عايزة أشوف ده في مصر وفيه ناس كتيرة متضررة زي الأسر اللي عايشة على دخلها اليومي، وأي حد مقتدر لازم يساعد لأننا في أزمة كبيرة، وصديقتي الفنانة لقاء الخميسي، اتحدتني في حملة الخير وأنا قبلت التحدي وهعتبره بمليون جنيه لوزارة الصحة المصرية، وأنا بتحدى محمد حلاوة، وتامر مرسي، والفنانة