حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م

اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية

شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.

وأسفرت الحملة عن إغلاق جميع المقاهي والمحال التجارية عدا الصيدليات ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وتعتبر منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية من أكبر المناطق المزدحمة بالسكان، حيث يقطن بها أكثر من 100 الف نسمة. وأصدر محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254