جريمة

حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

تحرير:محمد مصباح ٢٢ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ م
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية - صورة أرشيفية
شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.
وأسفرت الحملة عن إغلاق جميع المقاهي والمحال التجارية عدا الصيدليات ومحال بيع السلع الغذائية والتموينية، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء. وتعتبر منطقة أبو عطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية من أكبر المناطق المزدحمة بالسكان، حيث يقطن بها أكثر من 100 الف نسمة. وأصدر محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 254
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ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

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ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس «كورونا»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
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