ترامب عن كورونا: سنقرر أي اتجاه سنسلك بعد 15 يوما

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٠ ص

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه لا يجب أن نسمح للعلاج بأن يكون أسوأ من المشكلة ذاتها، في إشارة إلى الإجراءات التي يتم اتباعها للحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا: "بنهاية فترة الـ15 يوما، سنتخذ قرارا حول أي اتجاه سنسلك!". وأصدر ترامب إرشادات جديدة، في 16 مارس الجاري، تهدف إلى إبطاء انتشار المرض بعد فترة الـ15 يوما، كما أعلن حالة الطوارئ الطبية في الولايات المتضررة بكورونا، فيما قال إنه مستاء قليلا من موقف الصين حيال انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واتهم ترامب بكين مجددا بعدم مشاركة معلومات مهمة حول الوباء، مضيفا: "كان ينبغي السلطات الصينية أن تُعلمنا"، مكررا عبارة "الفيروس الصيني" التي تزعج النظام الصيني بشدة. وعلى الرغم من أنه بدا وكأنه يحمل السلطات الصينية بعض المسؤولية عن انتشار الفيروس الذي اكتُشف للمرة الأولى، في 31 ديسمبر الماضي، في مدينة ووهان