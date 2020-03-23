التشيك تصادر شحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا
٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
تفشي كورونا في ايطاليا
صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسبما قالت سلطات براغ، ويأتي ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحاجتها الماسة للمعدات الطبية. وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الأحد، أن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي.
وكان وزير الصحة التشيكي قد أكد مصادرة 680 ألف قناع واق للوجوه وآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي من تجار تلاعبوا بالأسعار، ليتضح في وقت لاحق أن جزءا من هذه المعدات كانت مساعدات صينية متهجة إلى إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا في العالم".
وذكر مسؤولون في التشيك أن ضباط الجمارك بمدينة لوفوسيس،
صادروا مئات الآلاف من الأقنعة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في الكميات المصادرة، أن
جزءا صغيرا منها كانت مساعدات صينية مرسلة إلى إيطاليا، وفقما أقرت السلطات
التشيكية.
وشددت براغ على أنها تعمل مع الدولتين (الصين وإيطاليا)، لضمان
عدم خسارة إيطاليا أي
وذكر مسؤولون في التشيك أن ضباط الجمارك بمدينة لوفوسيس،
صادروا مئات الآلاف من الأقنعة.
وكشفت التحقيقات التي أجريت في الكميات المصادرة، أن
جزءا صغيرا منها كانت مساعدات صينية مرسلة إلى إيطاليا، وفقما أقرت السلطات
التشيكية.
وشددت براغ على أنها تعمل مع الدولتين (الصين وإيطاليا)، لضمان
عدم خسارة إيطاليا أي جزء من المساعدات المقدمة لها.
ولتدارك الموقف، قال وزير الخارجية التشيكي، إنه سيتم
إرسال 100 ألف قناع طبي إلى إيطاليا من مخزون براغ الخاص، في وقت تستمر به الشرطة
في التحقيق بالقضية. ويوازي هذا الرقم عدد أقنعة الوجوه التي تمت مصادرتها في
التشيك.
وقال بيان الخارجية التشيكية إن الشحنة سيتم إرسالها قبل
أن تنهي الشرطة تحقيقاتها في ضوء الحاجة المتزايدة للإمدادات الطبية في
إيطاليا.