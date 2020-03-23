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التشيك تصادر شحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص
تفشي كورونا في ايطاليا
تفشي كورونا في ايطاليا
صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسبما قالت سلطات براغ، ويأتي ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحاجتها الماسة للمعدات الطبية. وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الأحد، أن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي. وكان وزير الصحة التشيكي قد أكد مصادرة 680 ألف قناع واق للوجوه وآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي من تجار تلاعبوا بالأسعار، ليتضح في وقت لاحق أن جزءا من هذه المعدات كانت مساعدات صينية متهجة إلى إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا في العالم".
وذكر مسؤولون في التشيك أن ضباط الجمارك بمدينة لوفوسيس، صادروا مئات الآلاف من الأقنعة. وكشفت التحقيقات التي أجريت في الكميات المصادرة، أن جزءا صغيرا منها كانت مساعدات صينية مرسلة إلى إيطاليا، وفقما أقرت السلطات التشيكية. وشددت براغ على أنها تعمل مع الدولتين (الصين وإيطاليا)، لضمان عدم خسارة إيطاليا أي
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
جوتيريش

الأمم المتحدة تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة كورونا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة وباء كورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عديد من الدول خططا لمواجهة فيروس كورونا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وبينما فشلت الولايات المتحدة في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس، أعلنت الإمارات عن حزمة قيمتها 14 مليار درهم لدعم الاقتصاد، كما أعلنت مصر عن خطة بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة باللغة العربية على تويتر: "الأمم المتحدة تطلق منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات بشأن مرض كوفيد_19، تغطية يومية".
أنجيلا-ميركل

ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بالكورونا

صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل، وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي، موضحًا أنها أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل، أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية، وفقا لما ذكرته دويتشه فيله. كانت وكالة أنباء بلومبرج ذكرت في نبأ عاجل لها، أن ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتي بالمنزل، بعد مخالطة طبيبا مصابا بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
فيروس- كورونا (3)

الصين تُرسل مساعدات إنسانية إلى إيطاليا لمواجهة كورونا

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج، أنه تقرر إرسال على وجه السرعة مجموعة إضافية من الخبراء الطبيين والمساعدات الإنسانية إلى إيطاليا حيث ينتشر فيروس كورونا. كان وفد صيني مكون من 9 خبراء متخصصين في مجالات طبية وتكنولوجية مختلفة قد وصل الخميس الماضي إلى إيطاليا، حاملا معه التجربة والتكنولوجيات الصينية المتقدمة التي استعانت بها الصين في معركتها ضد فيروس كورونا الجديد في الأشهر الماضية، بالاضافة إلى كمية من المعدات الطبية التي تشتد الحاجة إليها محليا، وفقًا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (19)

«نيويورك تايمز»: 90 ألف مصاب بفيروس كورونا في 65 دولة

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن عدد الدول التي جرى التعرف فيها على حالات اصابة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا المستجد بلغ 65 دولة على الأقل. وأشارت الصحيفة، اليوم الإثنين، نقلا عن مصادر رسمية وبحثية، إلى ارتفاع عدد الحالات التي شُخّصت إصابتها بالفيروس إلى أكثر من 89 ألفا و700 شخص، وفقا للإحصاءات الرسمية حتى صباح اليوم، فيما توفي 3056 شخصا على الأقل جراء إصابتهم بالعدوى، 144 منهم فقط خارج بَرّ الصين الرئيسي.
كورونا

الجزائر تعلن أول إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا»

أعلنت الجزائر عن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» المستجد، وهي إصابة ظهرت على إيطالي وصل البلاد يوم 17 فبراير الجاري، وتم وضعه في الحجر الصحي. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في تدوينة له، اليوم الأربعاء، عبر موقع «تويتر»: «أمرت الحكومة وكافة السلطات الصحية في البلاد بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر». وحث الجزائريين على الانتباه والحذر فيما يتعلق بالمعلومات التي يتناقلونها على الإنترنت. وكان شمال إيطاليا، الذي يضم عددا كبيرا من الجزائريين، أحد مراكز تفشي الفيروس مع رصد أكثر من 280 حالة إصابة وتسجيل 11 وفاة.
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