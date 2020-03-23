التشيك تصادر شحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٧ ص

تفشي كورونا في ايطاليا

صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسبما قالت سلطات براغ، ويأتي ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحاجتها الماسة للمعدات الطبية. وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الأحد، أن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي. وكان وزير الصحة التشيكي قد أكد مصادرة 680 ألف قناع واق للوجوه وآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي من تجار تلاعبوا بالأسعار، ليتضح في وقت لاحق أن جزءا من هذه المعدات كانت مساعدات صينية متهجة إلى إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا في العالم".

وذكر مسؤولون في التشيك أن ضباط الجمارك بمدينة لوفوسيس، صادروا مئات الآلاف من الأقنعة. وكشفت التحقيقات التي أجريت في الكميات المصادرة، أن جزءا صغيرا منها كانت مساعدات صينية مرسلة إلى إيطاليا، وفقما أقرت السلطات التشيكية. وشددت براغ على أنها تعمل مع الدولتين (الصين وإيطاليا)، لضمان عدم خسارة إيطاليا أي