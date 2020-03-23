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البورصة تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص
البورصة - صورة أرشيفية
البورصة - صورة أرشيفية
استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه، وذلك في خلال 10 دقائق فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.
واختتمت مؤشرات البورصة تداولات، أمس الأحد، على ارتفاع جماعي لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة على ارتفاع بنسبة 5.92% عند 9750 نقطة، فيما أنهى السبعيني متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 3.5% عند 869.91 نقطة ، كما أنهى المئوي الأوسع نطاق مرتفعا بنسبة 4.27 عند 9698 نقطة. وسجل إجمالي حجم التداولات نحو 756 مليون
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

44.7 ألف طن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المناخ والمياه" ليتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: طرح كحول 70% بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي.

التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.
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بورصة (1)

البورصة تربح 19.6 مليار جنيه في ختام التعاملات

أغلقت مؤشرات البورصة جلسة، اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه. وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 5.9% ليغلق عند مستوى 9750.6 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 869.6 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.2% ليغلق عند مستوى 969.8 نقطة.
بورصة (1)

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات

استهلت البورصة، فى جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 4% إلى مستوى 9573 نقطة مع بداية التعاملات، وارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 0.6%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.82%.
بورصة (1)

البورصة تربح 4.6 مليار جنيه في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية تعاملات جلسات اليوم، الأربعاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.6 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 603 مليار جنيه، في مقابل نحو 598.328 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة أمس، الثلاثاء. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.01%، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 1.10%، وقفز مؤشر البورصة الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100 بنسبة 0.68%. وأغلقت مؤشرات البورصة أمس على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه.
بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
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