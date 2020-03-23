البورصة تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٢ ص

البورصة - صورة أرشيفية

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه، وذلك في خلال 10 دقائق فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.

واختتمت مؤشرات البورصة تداولات، أمس الأحد، على ارتفاع جماعي لينهي المؤشر الرئيسي للبورصة على ارتفاع بنسبة 5.92% عند 9750 نقطة، فيما أنهى السبعيني متساوى الأوزان على ارتفاع بنسبة 3.5% عند 869.91 نقطة ، كما أنهى المئوي الأوسع نطاق مرتفعا بنسبة 4.27 عند 9698 نقطة. وسجل إجمالي حجم التداولات نحو 756 مليون