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باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص
كورونا يواصل حصد ضحاياه
كورونا يواصل حصد ضحاياه
ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
وكان قد تم بحث مسألة فرض إغلاق تام على مستوى البلاد مرارا في الأيام القليلة الماضية، وكان هاشتاج "إغلاق باكستان" من بين أهم الاتجاهات السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان. وقال رئيس الوزراء عمران خان، إنه لن يفرض مثل هذه الخطوة، وذلك خلال كلمة متلفزة مقتضبة أمس. وذكر خان، أن أكثر من 25% من
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كورونا - إسرائيل

التشيك تصادر شحنة مساعدات من الصين إلى إيطاليا

صادرت التشيك شحنة مساعدات مرسلة من الصين إلى إيطاليا، حسبما قالت سلطات براغ، ويأتي ذلك رغم الوضع المأساوي الذي تعيشه إيطاليا من جراء تفشي فيروس كورونا المستجد وحاجتها الماسة للمعدات الطبية. وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أمس الأحد، أن المساعدات التي تم توقيفها هي 100 ألف قناع طبي. وكان وزير الصحة التشيكي قد أكد مصادرة 680 ألف قناع واق للوجوه وآلاف أجهزة التنفس الاصطناعي من تجار تلاعبوا بالأسعار، ليتضح في وقت لاحق أن جزءا من هذه المعدات كانت مساعدات صينية متهجة إلى إيطاليا، التي أصبح يطلق عليها "مقبرة كورونا في العالم".
جوتيريش

الأمم المتحدة تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة كورونا

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، أنها تنوي إنشاء صندوق عالمي لمحاربة وباء كورونا، وذلك في الوقت الذي أعلنت فيه عديد من الدول خططا لمواجهة فيروس كورونا، سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي. وبينما فشلت الولايات المتحدة في إقرار حزمة تحفيزية بقيمة 2 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة الفيروس، أعلنت الإمارات عن حزمة قيمتها 14 مليار درهم لدعم الاقتصاد، كما أعلنت مصر عن خطة بقيمة 6 مليارات دولار. وقال الحساب الرسمى للأمم المتحدة باللغة العربية على تويتر: "الأمم المتحدة تطلق منصة متعددة اللغات لتوفير معلومات بشأن مرض كوفيد_19، تغطية يومية".
أنجيلا-ميركل

ميركل في الحجر الصحي بعد مخالطتها طبيبا مصابا بالكورونا

صرح شتيفن زايبرت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، مساء اليوم الأحد، أن المستشارة أنجيلا ميركل، وضعت نفسها قيد الحجر المنزلي، موضحًا أنها أكدت في تصريحات صحفية أدلت بها قبل قليل، أنها خالطت طبيبا يوم الجمعة الماضي، مشيرا إلى أن الطبيب أجرى اختبارا للكشف عن إصابته بفيروس كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية، وفقا لما ذكرته دويتشه فيله. كانت وكالة أنباء بلومبرج ذكرت في نبأ عاجل لها، أن ميركل أخضعت نفسها لعزل ذاتي بالمنزل، بعد مخالطة طبيبا مصابا بفيروس كورونا.
فيروس- كورونا (4)

«خلال 24 ساعة».. 360 وفاة بسبب كورونا في إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطاليةاليوم الأحد، عن تسجيل 360 وفاة جديدة في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد فقط، وفقًا لروسيا اليوم. وأعلنت السلطات الإيطالية في وقت سابق، عن وفاة 345 شخصا في كامل البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 2503. كان رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، قد أعلن رسميًّا عزل إيطاليا بالكامل، بعد قراره السابق بعزل إقليم لومبارديا فقط وحظر التجمعات بالكامل. وأضاف رئيس الحكومة الإيطالية "علينا التفكير في الصالح العام"، وفي وقت سابق قرر إلغاء كل الأحداث الرياضية في البلاد، مؤكدًا أن إيطاليا في حالة طوارئ الآن".
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منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
فيروس- كورونا (19)

التليفزيون الصيني يكشف عن علاجات واعدة لـ«كورونا»

تعمل الشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف علاج فعال لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي انتشر في شتى أنحاء العالم وتسبب في وفاة وإصابة عشرات الآلاف. وذكرت دراسة لعلماء صينيين وفقا لشبكة تليفزيون الصين الدولية، اليوم الأحد، أن هناك أبحاثا على أكثر من 30 دواءً بما فيها أدوية غربية ومنتجات طبيعية وأدوية صينية تقليدية قد تكون لها فعالية ضد (كوفيد-19). وأشارت الدراسة إلى 3 أدوية يعتقد الخبراء أنها قد تكون فعالة في التجارب السريرية، وهي: أولا، عقار "فافيبيرافير"، وهو دواء إنفلونزا ياباني، حيث أكدت الصين فعاليته في علاج المصابين بكوفيد-19.
ماكرون (8)

فرنسا تهدد بريطانيا على وقع تصاعد أزمة «كورونا»

كشف تقرير صحفي أنه في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا المستجد في أوروبا، فقد وجهت فرنسا تهديدا لبريطانيا على وقع الوباء الذي ضرب معظم دول القارة. وقالت صحيفة "ليبراسيو" الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون هدد بإغلاق حدود بلاده مع بريطانيا، إذا تقاعس رئيس وزرائها بوريس جونسون، عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس. وكان جونسون قد أمر، أول من أمس الجمعة بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور السينما وصالات الألعاب الرياضية، في محاولة لاحتواء الانتشار المتسارع لفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام من فرض دول أوروبية أخرى إغلاقا للبلاد.
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