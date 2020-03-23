باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٦ ص

كورونا يواصل حصد ضحاياه

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.

وكان قد تم بحث مسألة فرض إغلاق تام على مستوى البلاد مرارا في الأيام القليلة الماضية، وكان هاشتاج "إغلاق باكستان" من بين أهم الاتجاهات السائدة على وسائل التواصل الاجتماعي في باكستان. وقال رئيس الوزراء عمران خان، إنه لن يفرض مثل هذه الخطوة، وذلك خلال كلمة متلفزة مقتضبة أمس. وذكر خان، أن أكثر من 25% من