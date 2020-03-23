سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

التموين: طرح كحول 70% بالمجمعات الاستهلاكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي.
وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التحرك الفوري من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين. وأكد المصيلحي أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل
اقرأ المزيد
وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

44.7 ألف طن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المناخ والمياه" ليتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
بورصة (1)

البورصة تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه، وذلك في خلال 10 دقائق فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.

التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.
اقرأ المزيد من الأخبار
تخفيضات-ملابس (1)

التموين تعلن انتهاء الأوكازيون الشتوي 2020 اليوم

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن اليوم السبت، آخر موعد للأوكازيون الشتوي لعام 2020، وأن الجهات المشاركة تلتزم بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنا به بيان عن الثمن الفعلي الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية. وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر مد فترة التصفية الموسمية الأولى "الأوكازيون الشتوي" لعام 2020 حتى يوم 21 مارس، بدلا من انتهاء الأوكازيون في 26 فبراير الجاري، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الأم.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: مد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إمداد المجمعات الاستهلاكية بجميع السلع، وأن هناك كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وكافة السلع والمنتجات الغذائية بمنافذ التوزيع وفروع الشركات التابعة، كما يوجد مخزون استراتيجي يكفي احتياجات البلاد لعدة أشهر، بجانب توفير حصص الدقيق للمخابز والقمح للمطاحن أولا بأول لإنتاج الخبز للمواطنين، موضحة أن الدكتور علي المصيحلي وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة التقارير الواردة من مديرى المديريات بشأن انتظام عمل المنشآت التموينية والمخابز والمطاحن والصوامع.
وزير-المالية -محمد-معيط

8.7 مليار جنيه إتاحات عاجلة للهيئات السلعية والخدمية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرص الحكومة على توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يسهم في تعزيز قدراتها على الوفاء بالتزاماتها الخدمية على النحو الذي يساعد في توفير احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية. وقالت وزارة المالية، إنه تمت الموافقة على عدد من الإتاحات العاجلة خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بقيمة 8.7 مليار جنيه لصالح هيئة السلع التموينية، والهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة.
عبد الفتاح السيسى (1)

توفير ورقابة.. 3 توجيهات من السيسي بشأن السلع وضبط الأسواق

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، ورئيس المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، وتناول الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية، وجهود الحكومة لتوفيرها للمواطنين، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، فضلا عن آخر المستجدات الخاصة بتطوير منظومة الدعم والبطاقات التموينية على نحو أكثر فاعلية وكفاءة.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]