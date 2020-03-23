التموين: طرح كحول 70% بالمجمعات الاستهلاكية

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٩ ص

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي.

وشدد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية التحرك الفوري من كافة الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والجهات التابعة، بهدف ضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المباعة للمواطنين. وأكد المصيلحي أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل