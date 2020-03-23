44.7 ألف طن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي
تحرير:رنا عبد الصادق
٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المناخ والمياه" ليتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
وأعلن الجهاز عن مجموعة من أهم هذه المؤشرات حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وطاقة شمسية) 2871 جيجاوات لكل ساعة عام 2017 - 2018 مقابل 2780 جيجاوات لكل ساعة عام 2016 - 2017 بمعدل زيادة 3.3%.
وبلغت كمـية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 44 ألفا و726 طنا
وأعلن الجهاز عن مجموعة من أهم هذه المؤشرات حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وطاقة شمسية) 2871 جيجاوات لكل ساعة عام 2017 - 2018 مقابل 2780 جيجاوات لكل ساعة عام 2016 - 2017 بمعدل زيادة 3.3%.
وبلغت كمـية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 44 ألفا و726 طنا عام 2017 - 2018 مقابل 41 ألفا و503 أطنان عام 2016 - 2017 بنسبة زيادة 7.8%، كما بلغت كمية الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية 34 ألفا و404 أطنان عام 2017 - 2018 مقابل 37 ألفا و837 طنا عام 2016 - 2017 بنسبة انخفـاض 9.1%.
وسجل إجمالي كمية الانبعاثات الناتجة عن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي 206.75 مليون طن عام 2017 - 2018، إذ بلغت أعلى نسبة للانبعاثات في قطاع الكهرباء 44.2%، يليها قطاع النقل بنسبة 18.3%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.9% من إجمالي كمية الانبعاثات.
ووصل عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي إلى 13 ألفا و732 سيارة عام 2017 - 2018، وبذلك يصبح إجمالي عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي 243 ألفا و688 سيارة منذ بداية النشاط حتى نهاية العام المالي 2017 - 2018.