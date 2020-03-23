44.7 ألف طن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص

سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المناخ والمياه" ليتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.

وأعلن الجهاز عن مجموعة من أهم هذه المؤشرات حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وطاقة شمسية) 2871 جيجاوات لكل ساعة عام 2017 - 2018 مقابل 2780 جيجاوات لكل ساعة عام 2016 - 2017 بمعدل زيادة 3.3%. وبلغت كمـية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 44 ألفا و726 طنا