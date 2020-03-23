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44.7 ألف طن كمية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥٩ ص
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي - صورة أرشيفية
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الإثنين، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يحتفل به في 23 شهر مارس من كل عام، منذ إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية وبدء تنفيذ اتفاقية الأرصاد الجوية، لمساعدة الدول للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة. ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "المناخ والمياه" ليتماشى مع اتجاه المجتمع الدولي نحو اتخاذ قرارات وإجراءات طـموحة للتصدي للتغيرات المناخية التي تؤثر على كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يهدد مسيرة التنمية المستدامة.
وأعلن الجهاز عن مجموعة من أهم هذه المؤشرات حيث بلغت إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة (رياح وطاقة شمسية) 2871 جيجاوات لكل ساعة عام 2017 - 2018 مقابل 2780 جيجاوات لكل ساعة عام 2016 - 2017 بمعدل زيادة 3.3%. وبلغت كمـية الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي 44 ألفا و726 طنا
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
وزير-التموين - على المصيلحي (2)

التموين: طرح كحول 70% بالمجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة "العامة والمصرية"، كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها في عبوات 250 ملى بسعر 36 جنبه للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملي.
بورصة (1)

البورصة تربح 24 مليار جنيه في 10 دقائق

استهلت البورصة تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، علي ارتفاع جماعى للمؤشرات، وربح رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 24.4 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 548.7 مليار جنيه، وذلك في خلال 10 دقائق فقط، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجى إكس 30" بنسبة 6.7% ليصل إلى مستوى 10404.5 نقطة، كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 4.1% ليصل مستوى 906 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5% ليصل إلى مستوى 1018.3 نقطة.

التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.
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التخطيط: تنفيذ 156 مشروعا باستثمارات 28.7 مليار جنيه

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإعلان عن حصاد مرحلة البناء للنصف الأول من العام المالي 2019 - 2020 في كل القطاعات، حيث أعلنت الوزارة عن الملخص التنفيذي لتقرير حصاد قطاع الطاقة والمشروعات التي تم الانتهاء منها في قطاعي الكهرباء والبترول خلال النصف الأول من 2019 - 2020، وذلك في إطار العمل على توعية المواطن بحجم الإنجازات التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة. وقالت الوزيرة هالة السعيد، أن الإعلان عن حصاد مرحلة البناء فى القطاعات المختلفة يأتي في ضوء الالتزام بالإعلان عن برنامج عمل الحكومة والبرامج والمشروعات التنموية بالدولة.
فلاح-زراعة-تصوير-سلوى-رشاد (3)

61.6 مليار متر مكعب حجم المياه المستهلكة بالزراعة

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمياه، والذي يحتفل به العالم يوم 22 مارس من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1992، ويقام الاحتفال هذا العام تحت شعار "يوم المياه العالمي لعام 2020 وتغير المناخ". وتضمن البيان مجموعة من أهم هذه المؤشرات، حيث يعتبر نهر النيل هو المورد الرئيسى للمياه فى مصر، وتبلغ حصتها منه 55.5 مليار متر مكعب تمثل 69.2% من جملة الموارد المائية عام 2017 - 2018.
اللواء- محمد- الشريف -محافظ (4)

بـ115 مليون جنيه.. تطوير منطقة نادي الصيد في الإسكندرية

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية، أعمال مشروع تطوير منطقة نادي الصيد التابعة لحي وسط، والتي يقطن بها نحو 16 ألف نسمة، على مساحة 51 فدانًا، بتكلفة تقدر بـ115 مليون جنيه، ومدة تنفيذ 12 شهر. يذكر أن أعمال التطوير تشمل تطوير شبكة المياه بالكامل بتكلفة 41.8 مليون جنيه، ثم تطوير شبكة الكهرباء بتكلفة 2.7 مليون جنيه من خلال تركيب 200 ذراع و110 عمود إنارة، ثم تطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 18 مليون جنيه، ويشمل تركيب 200 شنيشة أمطار جديدة بالإضافة إلى 234 شنيشة القديمة.
الغاز

63.8 مليار متر مكعب حجم كميات الغاز الطبيعي في 2019

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، الأحد، النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2018-2019، وأهم مؤشراتها ما يلي: بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 149.8 مليون طن متري عام 2018-2019، مقابل 136.9 مليون طن متري عام 2017-2018، بنسبة زيادة قدرها 9.4%. وبلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 282.5 ألف طن متري عام 2018-2019 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 120 جنيها، مقابل 385.1 ألف طن متري عام 2017-2018.
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