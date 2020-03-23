بومبيو يصل إلى أفغانستان في زيارة مفاجئة

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

بومبيو

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وصل إلى العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الإثنين، في زيارة مفاجئة،، وأشارت تقارير إلى أن الزيارة تهدف إلى الدفع من أجل تنفيذ خطة السلام الأمريكية مع حركة طالبان، فيما ذكرت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية أن بومبيو وصل إلى كابول اليوم حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني ومسؤولين آخرين في إطار جهود الولايات المتحدة للمضي قدما في اتفاق سلام أمريكي تم التوقيع عليه الشهر الماضي مع حركة طالبان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وحركة طالبان الأفغانية، وقعا في العاصمة القطرية الدوحة، في فبراير الماضي، اتفاقا يمهد الطريق أمام الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" من أفغانستان، بعد أكثر من 18 عاما من الحرب والاحتلال. جاء الاتفاق بعد مرور فترة أسبوع لـ"خفض العنف" كان