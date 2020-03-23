جريمة

إغلاق 665 سنتر تعليمي وضبط مخالفات مقاهي ومطاعم

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص
دروس خصوصية - صورة أرشيفية
دروس خصوصية - صورة أرشيفية
تشن شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع قوات الأمن بمختلف المحافظات، حملات لضبط جرائم الغش التجاري، والممارسات الاحتكارية، ومخالفات قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتمكنت قوات الحملات على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 1106 قضية مخالفة تموينية، تنوعت بين بيع سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع بأوزان ناقصة غير المدونة على العبوات، وممارسة الغش التجاري ببيع سلع مجهولة المصدر وانتحال علامات تجارية شهيرة لتحقيق كسب سريع غير مشروع، والإضرار بمصلحة المستهلك.
أغلقت قوات الحملة 1879 مخالفة فتح مقاهي، وتشغيل مولات ومحلات تجارية بعد الساعة السابعة مساءًا بالمخالفة للقرارات المعلنة، للحد من حركة المواطنين بالأماكن العامة، للتصدي لانتقال العدوى بفيروس كورونا. وحررت القوات 150 قضية احتكار وحجب سلع، بقصد رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر، وتم تحريك
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.
وزارة-الداخلية

ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس «كورونا»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.
المتهمة (2)

ضبط ربة منزل دفنت رضيعها داخل شقة سكنية في الشرقية

عثر أحد الأهالي على جثة لطفل رضيع مدفون أسفل أرضية الشقة، ما جعله يبلغ قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان، التي انتقل على الفور إلى محل البلاغ. اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا من أحد الأهالي بالعثور على جثة رضيع أسفل أرضية وحدة سكنية يملكها بدائرة القسم.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
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شريف -فهمي -محافظ -الإسماعيلية

حملة مكبرة لغلق المحلات والمقاهي في الإسماعيلية

شن مركز شرطة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد، حملة أمنية مكبرة بنطاق منطقة أبو عطوة، لتطبيق قرار الإغلاق الاجباري للمحال والمقاهي والكافيتريات بالمنطقة، في إطار توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، واللواء محمود هندي مدير مباحث المديرية. وتوجهت الحملة بعد الساعة السابعة برئاسة اللواء أكرم رشاد مساعد مدير أمن الإسماعيلية، والمقدم محمد هشام رئيس مباحث المركز، والنقباء حسن رضوان، ومحمد جبر، ومصطفى جميل، وملهم البلتاجي، وكلاء المباحث، تضمنت الشوارع الرئيسية والفرعية لإغلاق المحال والمقاهي.
وزارة-الداخلية

ضبط سيدة تروج شائعات عن كورونا في دمياط

نجحت أجهزة الأمن في ضبط إحدى السيدات مقيمة بدمياط لنشرها مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» يتضمن - على غير الحقيقة- الترويج لإنتشار فيروس «كورونا»، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وفي سياق آخر تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة.
قوات-الشرطة (2)

ضبط عنصرين إثاريين لترويجهما شائعات كاذبة عن كورونا

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصرين إثاريين لقيامهما بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة، بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام، حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد على خلاف الحقيقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين. في سياق آخر تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع «فيسبوك» زعمت فيه تفشي مرض الكورونا في مصنع بمدينة بلبيس في محافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة.
تهريب-مستلزمات-طبية (4)

ضبط مخزن مستلزمات طبية حجبها صاحبها بقصد الاحتكار

تشن قوات الأمن بالقاهرة والجيزة، حملات تفتيش تموينية لضبط الأسواق، وفق لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ففي القاهرة ألفت االقبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، أما في الجيزة تم ضبط مصنع كمامات غير مرخصة.
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