إغلاق 665 سنتر تعليمي وضبط مخالفات مقاهي ومطاعم

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥٠ ص

دروس خصوصية - صورة أرشيفية

تشن شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع قوات الأمن بمختلف المحافظات، حملات لضبط جرائم الغش التجاري، والممارسات الاحتكارية، ومخالفات قرار مجلس الوزراء بشأن مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، وتمكنت قوات الحملات على مدار 24 ساعة ماضية، من ضبط 1106 قضية مخالفة تموينية، تنوعت بين بيع سلع مجهولة المصدر، وبيع سلع بأوزان ناقصة غير المدونة على العبوات، وممارسة الغش التجاري ببيع سلع مجهولة المصدر وانتحال علامات تجارية شهيرة لتحقيق كسب سريع غير مشروع، والإضرار بمصلحة المستهلك.

أغلقت قوات الحملة 1879 مخالفة فتح مقاهي، وتشغيل مولات ومحلات تجارية بعد الساعة السابعة مساءًا بالمخالفة للقرارات المعلنة، للحد من حركة المواطنين بالأماكن العامة، للتصدي لانتقال العدوى بفيروس كورونا. وحررت القوات 150 قضية احتكار وحجب سلع، بقصد رفع أسعارها، وتحقيق أرباح غير مشروعة من فارق السعر، وتم تحريك