جريمة

ضبط 3 متهمين بسرقة أدوية من صيدلية بالزيتون

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٥ م
أرشيفية
أرشيفية
نجحت جهود رجال المباحث بالقاهرة، فى التوصل إلى المتهمين بسرقة أدوية تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه من داخل صيدلية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تبين أنهم 3 عمال بالصيدلية، تركوا العمل بها بعد نشوب خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، خططوا على أثرها لاقتحام المكان وسرقة أدوية باهظة الثمن، وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية، على علم بأن الأدوية التى باعوها له متحصلة من جريمة سرقة وليست مشروعة المصدر، وصادرت قوات الأمن الأدوية المسروقة، وردتها إلى مالكها.
تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من مالك صيدلية، يفيد شكوى مستأجرها من تعرضها لعملية سرقة أدوية بقيمة 100 ألف جنيه، دون اتهام أحد بالوقوف خلف السرقة، أو الإشارة إلى عداوات لملاك المحل مع أحد.   وبمراجعة كاميرات المراقبة، والتحري بشأن المترددين على المكان، والعاملين الحاليين بالصيدلية والسابقين، تم
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مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

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ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

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ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

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ضبط 31 كيلو حشيش بحوزة عاطلين في الإسكندرية

ألقت قوات الأمن القبض على اثنين من العناصر الإجرامية بالإسكندرية؛ لقيامهما بإعادة تصنيع مخدر الحشيش، وضُبط بحوزتهما 31 كيلو جراما من مخدر الحشيش قبل ترويجه على عملائهما، إذ أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بمشاركة قطاع الأمن العام قيام عاطلين لأحدهما معلومات جنائية يُقيمان بدائرة قسم أول المنتزه بإستئجار شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة أول العامرية لاستخدامها في إعادة تصنيع المواد المخدرة من مخدر الحشيش والاتجار به.
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