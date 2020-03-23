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وفاة اللواء شفيع عبد العليم مدير إدارة المشروعات متأثرا بكورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
القوات المسلحة - صورة أرشيفية
نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.
ويعد عبد العليم، ثاني شهداء القوات المسلحة في أعمال التطهير، حيث تم الإعلان، أمس الأحد، عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد تحذر: اليوم ارتفاع الحرارة 8 درجات وأتربة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم الإثنين ارتفاعا ملحوظا بحرارة الجو يصل إلى 8 درجات عن اليوم الأحد، حيث يُتوقع بالقاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.
كورونا

الصحة: 4 وفيات جديدة بكورونا.. وارتفاع الإصابات لـ327 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 74 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنعي وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بسبب «كورونا»

تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والآسى ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.
حزب المحافظين يقود حملة للتوعية بمواجهة كورونا 6

«المحافظين» يطلق حملة «معا ضد الكورونا» في 11 محافظة

أطلق حزب المحافظين، حملة "معًا ضد الكورونا"، على مستوى 11 محافظة، للتوعية ضد فيروس كورونا المستجد، انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للحزب، وإيمانًا منه أن الطريق الوحيد للنجاة هو التكاتف والتضامن بين الجميع من أجل الوقوف يدًا واحدة للتخلص من تفشي هذا الفيروس، والإجراءات الوقائية منه.
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المتحدث-العسكري

القوات المسلحة تنعي وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بسبب «كورونا»

تنعي القوات المسلحة بمزيد من الحزن والآسى ابن من أبنائها اللواء أركان حرب خالد شلتوت، الذي وافته المنية اليوم نتيجة إصابته بفيروس كورونا، خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار المرض بالبلاد.
جامعة-القاهرة

القوات المسلحة تعاون جامعة القاهرة لمواجهة «كورونا»

وصلت القوات المسلحة مهامها في معاونة أجهزة الدولة بشأن تنفيذ الخطة الوقائية لمجابهة خطر فيروس "كورونا" المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة ووقاية أفراد الشعب المصري. حيث قامت القيادة العامة للقوات المسلحة بتكليف إداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لجامعة القاهرة وما تحتويه من منشآت وقاعات ومدرجات ومعامل دراسية بما يحقق ضمان سلامة وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من إحتماليات الإصابة بأى عدوى تنفسية.
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رئيس الأركان يتفقد استعدادات الجيش لمواجهة كورونا

قام الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بتفقد اصطفاف عناصر ومعدات أجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس (كوفيد - 19) المعروف باسم كورونا المستجد، ويأتي ذلك ضمن خطة القوات المسلحة للاستعداد وتقديم الدعم لأجهزة الدولة المختلفة في مجابهة الفيروس، وفرض سيناريوهات محتملة للتعامل مع كل المواقف الطارئة.
كورونا 7

رومانيا والنرويج تسجلان أول إصابة بفيروس كورونا

سجلت جنيف، اليوم الخميس، أول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لما أفادته قناة "روسيا اليوم"، في نبأ عاجل، وأعلنت السلطات الرومانية عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، موضحة أن الشخص المصاب بالفيروس كان قادما من إيطاليا، فيما سجلت النرويج أول إصابة بالفيروس لشخص عائد من الصين. وفي وقت سابق اليوم، سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين.
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