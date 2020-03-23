وفاة اللواء شفيع عبد العليم مدير إدارة المشروعات متأثرا بكورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٩ م

القوات المسلحة - صورة أرشيفية

نعت القوات المسلحة بمزيد من الحزن والأسى وفاة اللواء أركان حرب شفيع عبد العليم داوود مدير إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال اشتراكه في أعمال مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويعد عبد العليم، ثاني شهداء القوات المسلحة في أعمال التطهير، حيث تم الإعلان، أمس الأحد، عن وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية.