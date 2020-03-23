مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م

مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل، حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار عبد القادر، إلى أن المصلحة ألغت رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات (لهذا الموسم فقط)، لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وتفاديا للزحام بالمأموريات، مناشدا المموليين من الأشخاص الطبيعيين الإستفادة من هذه الخدمة وتقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا. وأكد أنه