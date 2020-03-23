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مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 16 أبريل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٠ م
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
مصلحة الضرائب - صورة أرشيفية
أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 16 أبريل المقبل، حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين وحفاظا على سلامتهم في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ويأتي هذا في إطار الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، والحفاظ على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين، ولمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار عبد القادر، إلى أن المصلحة ألغت رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات (لهذا الموسم فقط)، لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، وتفاديا للزحام بالمأموريات، مناشدا المموليين من الأشخاص الطبيعيين الإستفادة من هذه الخدمة وتقديم اقراراتهم الضريبية إلكترونيا. وأكد أنه
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البورصة

البورصة ترتفع 3% بنهاية تعاملات اليوم ورأسمالها يربح 16.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 540.835 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين والعرب، وبدعم توجهات الرئيسي السيسي لدعم البورصة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
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وزير المالية: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1493 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
بنك مصر

بنك مصر يجذب 1.7 مليار جنيه للشهادات ذات العائد المرتفع

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنك مصر ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه حتى الآن، وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً. ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
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الضريبة-العقارية

مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية حتى 9 أبريل

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أنه حرصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على التيسير على الممولين، ونظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس 2020، حتى 9 أبريل المقبل.

الضرائب: إلغاء رسوم الإقرارات الإلكترونية للأفراد

قالت مصلحة الضرائب اليوم، الأربعاء، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على إلغاء رسوم المنظومة الإلكترونية بالنسبة للممولين من الأشخاص الطبيعيين فقط، هذا العام، تشجيعاً لهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وخاصة أنها اختيارية لهم خلال هذا العام. وأضافت المصلحة، أن هذا القرار يأتي في ضوء التزام كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بكل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة، وحفاظا على صحة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وزارة-المالية

الضرائب: إتاحة التحصيل الإلكتروني بدءا من 6 مارس

قال رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه سيتم اعتبارا من 6 مارس 2020 إتاحة التحصيل الإلكتروني لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكتروني الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية، وذلك عن طريق إنشاء صفحة للسداد على الموقع الإلكتروني للإقرارات الضريبية طبقاً لبنود السداد التي تقر إتاحتها مصلحة الضرائب المصرية. وأوضح عبدالقادر، أن طرق السداد التي ستتاح من خلال بوابة سداد مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها، وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.
كورونا

الدنمارك وإستونيا تسجلان أول حالة إصابة بـ«كورونا»

سجلت دولتا إستونيا والدنمارك أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، فيما عززت عدة دول أوروبية إجراءات الوقاية من انتشاره، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة به وارتفاع عدد الوفيات خارج الصين. وقالت القناة التلفزيونية الإستونية، اليوم الخميس: "أبلغنا صباح اليوم أنه تم التعرف على أول شخص مصاب في إستونيا، وهو وليس مواطنا من مواطنيها، وستقدم وزارة الصحة معلومات أكثر دقة". وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية تانيل كييك، أن الشخص المصاب عاد إلى إستونيا، مساء أمس الأربعاء قادما من إيران، وهو معزول حاليا، مضيفا: "وفقا لمعلوماتي، نحن نتحدث عن مواطن إيراني".
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