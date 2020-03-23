جريمة

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
أرشيفية
أرشيفية
تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
وفي القاهرة، داهمت قوات التفتيش مخزن بمنطقة عين شمس، كان بداخله 22 طنا و992 كيلوجرام مواد غذائية، محجوبة عن الطرح للمواطنين بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، وتضمنت السع المضبوطة حبوب "أرز وعدس وفاصوليا" ومنتجات غذائية مصنعة، وتبين أن المخزن غير مرخص بهدف التهرب من الضرائب وتأمين الممارسات الاحتكارية. واستمرت
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رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (2)

ضبط 3 متهمين بسرقة أدوية من صيدلية بالزيتون

نجحت جهود رجال المباحث بالقاهرة، فى التوصل إلى المتهمين بسرقة أدوية تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه من داخل صيدلية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تبين أنهم 3 عمال بالصيدلية، تركوا العمل بها بعد نشوب خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، خططوا على أثرها لاقتحام المكان وسرقة أدوية باهظة الثمن، وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية، على علم بأن الأدوية التى باعوها له متحصلة من جريمة سرقة وليست مشروعة المصدر، وصادرت قوات الأمن الأدوية المسروقة، وردتها إلى مالكها.
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مخدر-الحشيش (5)

حلم انتهى خلف القضبان.. مصنع حشيش في منزل حارس عقار

لم يرض حارس عقار برزق حلال وراتب شهري يحصل عليه، فبحث عن طريقة تمنحه مبالغ مالية طائلة دون تكبد عناء ومشقة العمل لساعات طويلة، فطرق أبواب عالم الجريمة متخذا مسكنه بمنطقة الهرم وكرا لتصنيع الحشيش المخدر دون أن يدري أنه على بعد خطوات من السقوط في قبضة الشرطة التي داهمت الوكر وألقت القبض عليه واقتادته إلى ديوان القسم لسماع أقواله ومواجهته بالتحريات والأحراز المضبوطة بحوزته والتي تنوعت ما بين الأدوات المستخدمة في التصنيع وأقراص مخدرة "ومعجون حشيش".
تهريب-مستلزمات-طبية (4)

ضبط مخزن مستلزمات طبية حجبها صاحبها بقصد الاحتكار

تشن قوات الأمن بالقاهرة والجيزة، حملات تفتيش تموينية لضبط الأسواق، وفق لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، ففي القاهرة ألفت االقبض على صاحب شركة لتجارة المستلزمات الطبية، لحيازته 7 آلاف و912 عبوة وقطعة مستلزمات مجهولة المصدر في الوايلي، أما في الجيزة تم ضبط مصنع كمامات غير مرخصة.
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