ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م

أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.

وفي القاهرة، داهمت قوات التفتيش مخزن بمنطقة عين شمس، كان بداخله 22 طنا و992 كيلوجرام مواد غذائية، محجوبة عن الطرح للمواطنين بقصد الاحتكار ورفع الأسعار، وتضمنت السع المضبوطة حبوب "أرز وعدس وفاصوليا" ومنتجات غذائية مصنعة، وتبين أن المخزن غير مرخص بهدف التهرب من الضرائب وتأمين الممارسات الاحتكارية. واستمرت