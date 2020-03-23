وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

الإمارات تحارب كورونا

قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.

كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. وكانت السلطات الإماراتية سجلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان. واتخذت السلطات إجراءات احترازية، بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار