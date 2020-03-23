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وباء «كورونا» يغلق مراكز التسوق في الإمارات

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م
الإمارات تحارب كورونا
الإمارات تحارب كورونا
قررت الإمارات إغلاق مراكز التسوق التجارية وبينها المراكز الشهيرة في دبي لمدة أسبوعين في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بعدما تسبب بوفاة شخصين. وقالت وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات، في بيان لها، اليوم الإثنين: "إن السلطات قررت إغلاق كل المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم"، واستثنت من قرارها الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت والصيدليات، على أن يسري القرار لمدة أسبوعين قابلة للمراجعة والتقييم على أن يكون سارياً بعد 48 ساعة، أي ابتداء من غد الثلاثاء.
كما تقرر تقيد المطاعم بعدم استقبال الزبائن، والاكتفاء فقط بخدمة تسليم الطلبات والتوصيل المنزلي. وكانت السلطات الإماراتية سجلت في الأسابيع الماضية 153 إصابة بالفيروس، تماثل 38 منها للشفاء، بينما توفي شخصان. واتخذت السلطات إجراءات احترازية، بينها وقف الرحلات الجوية وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار
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قيس سعيد

الرئيس التونسي يأمر الجيش بالانتشار في الشوارع

أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، الجيش، اليوم الإثنين، بالانتشار في الشوارع. وذكرت وكالة "رويترز" أن أوامر الرئيس التونسي جاءت لإجبار الناس على احترام الإغلاق المفروض لوقف انتشار فيروس كورونا.
كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
المسجد-الأقصى (1)

خوفًا من كورونا.. تعليق الصلاة في المسجد الأقصى

أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأحد، تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى منذ فجر غد الاثنين، لفترة مؤقتة كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا، إذ أوضح المجلس، التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، في بيان أنه عقد جلسة طارئة مساء اليوم استعرض خلالها «تطورات الأوضاع الصحية التي تمر بها مدينة القدس وباقي البلاد»، مشيرا إلى أنه قرر متابعة حزمة إجراءات وتعليمات جديدة «صادرة عن المراجع الدينية والطبية المختصة»، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (13)

ارتفاع مصابي كورونا في الجزائر لـ201 حالة

أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 201 حالة، 110 منها في منطقة البليدة جنوبي العاصمة، إذ قالت الصحة الجزائرية، إنها سجلت 62 إصابة جديدة في الـ24 ساعة الماضية، لافته إلى أن عدد الوفيات في الجزائر بلغ 17 حالة وفاة، وفقا لروسيا اليوم. وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، وقالت الوزارة في بيان لها: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي».
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كورونا

عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
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