معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م

محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.

وأضاف معيط، في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة الاستثمار، التى أعلنتها الحكومة، في أثناء شهر أكتوبر الماضي، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة. ولفت إلى صرف نسبة 10% من مستحقات المصدرين