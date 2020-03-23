سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٨ م
محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف معيط، في تصريح له، اليوم الإثنين، أنه تم تخصيص مليار جنيه خلال شهرى مارس وأبريل لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين المنضمين لمبادرة الاستثمار، التى أعلنتها الحكومة، في أثناء شهر أكتوبر الماضي، وتم على ضوئها توقيع اتفاقيات التسوية مع 77 من الشركات المصدرة. ولفت إلى صرف نسبة 10% من مستحقات المصدرين
اقرأ المزيد
البورصة

البورصة ترتفع 3% بنهاية تعاملات اليوم ورأسمالها يربح 16.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 540.835 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين والعرب، وبدعم توجهات الرئيسي السيسي لدعم البورصة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
محمد-معيط (1)

وزير المالية: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1493 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
بنك مصر

بنك مصر يجذب 1.7 مليار جنيه للشهادات ذات العائد المرتفع

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنك مصر ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه حتى الآن، وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً. ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
اقرأ المزيد من الأخبار
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

وزير المالية: صرف أجور العاملين بالدولة 24 مارس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارا من يوم 24 مارس.
وزارة-المالية

معيط: زيادة الأجور والعلاوات للموظفين أول يوليو 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى. وأضاف معيط أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: نسعى لزيادة الضرائب دون رفع الشرائح

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تسعى إلى زيادة الإيرادات الضريبية دون رفع الشرائح الضريبية، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وتحصيل ما يجب تحصيله للدولة عبر رفع كفاءة المنظومة الضريبية، كما أن هناك مشكلات فى الإجراءات الضريبية، مضيفا: "نحتاج للميكنة والحوكمة والحد من النزاعات الضريبية والتقديرات التى يرى البعض أنها غير مرضية"، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
سجائر (1)

66 مليار جنيه ضرائب مستهدفة من رفع أسعار السجائر

وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديلات ضريبة القيمة المضافة لأسعار السجائر بزيادة 50 و100 قرش، كما أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارا بالأسعار الجديدة للسجائر والتبغ بعد موافقة البرلمان على زيادة الضريبة عليها. ووفقا للتعديلات فإن الزيادة في قيمة الضريبة 50 قرش ترفع تكلفة العلبة واحده جنيه، بينما الزيادة واحد جنية في الضريبة تزيد سعر العبوة 2 جنيه. ومنذ قرار تعويم الجنيه المصرى فى نوفمبر 2016 وحتى الأن، ارتفعت اسعار السجائر بواقع 9 مرات.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]