جريمة

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية
الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية
تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
تكثف الأجهزة الامنية جهود البحث والتحري، لضبط التشكيل العصابي المسئول عن تهريب المضبوط عليهم، وإرشادهم ونقلهم من مكان إلى مكان، وذلك لضبطهم والتصدي لتلك الإجراءات غير المشروعة التى يصنفها القانون كجريمة اتجار بالبشر. وتبين من فحص هوية المهاجرين غير الشرعيين المضبوطين، أن منهم يحملون جنسية إحدى الدول
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رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
محافظ سوهاج يقود حملة تموينية -8

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (2)

ضبط 3 متهمين بسرقة أدوية من صيدلية بالزيتون

نجحت جهود رجال المباحث بالقاهرة، فى التوصل إلى المتهمين بسرقة أدوية تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه من داخل صيدلية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تبين أنهم 3 عمال بالصيدلية، تركوا العمل بها بعد نشوب خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، خططوا على أثرها لاقتحام المكان وسرقة أدوية باهظة الثمن، وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية، على علم بأن الأدوية التى باعوها له متحصلة من جريمة سرقة وليست مشروعة المصدر، وصادرت قوات الأمن الأدوية المسروقة، وردتها إلى مالكها.
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رئيس-حي غرب التحقيق-فى-انهيار جدار-شونة-ومصرع عامل (2)

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
حملة-أمنية-لضبط المخدرات‎ (1)

تنفيذ 47 ألف حكم وضبط تاجر مخدرات في حملة أمنية

تكثف الأجهزة الأمنية بشتى قطاعات وزارة الداخلية، علي مستوى كافة مديريات الأمن، حملاتها الأمنية الموسعة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزي المواد المخدرة والسلاح والمتاجرين في تلك المنوعات، وممارسي اعمال العنف والبطجة، وتمكنت قوات الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 28 قطعة سلاح نارى متنوع بين آلي خرطوش و أعيرة لتلك الأسلحة ، 113 قضية مخدرات وتنفيذ 47989 حكما قضائيا متنوعا، بين أحكام جنائية وقضايا غرامات ومخالفات مالية.
فيسبوك وانستجرام وواتس آب

القبض على طالبة متهمة بترويج شائعات عن «كورونا»

تباشر النيابة العامة التحقيق مع شابة تدرس بالتعليم المفتوح، باتهامات نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لإشاعة أخبار كاذبة ومغلوطة، بقصد إثارة القلق والبلبلة بين الناس، بعد أن بثت فيديو على موقع "فيسبوك" زعمت فيه تفشي مرض الكورونا فى مصنع بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، بالمخالفة للحقيقة، وجار التحري عن الفتاة وتواصلاتها، للتحقق من مقصدها من ترويج تلك الشائعات، التي من شأنها أن تثير القلق بين الناس، وفقا للاتهامات المنسوبة إليها.
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
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