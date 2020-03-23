ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

الهجرة غير الشرعية - صورة أرشيفية

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.

تكثف الأجهزة الامنية جهود البحث والتحري، لضبط التشكيل العصابي المسئول عن تهريب المضبوط عليهم، وإرشادهم ونقلهم من مكان إلى مكان، وذلك لضبطهم والتصدي لتلك الإجراءات غير المشروعة التى يصنفها القانون كجريمة اتجار بالبشر. وتبين من فحص هوية المهاجرين غير الشرعيين المضبوطين، أن منهم يحملون جنسية إحدى الدول