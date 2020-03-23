رغم الكورونا.. البورصة تواصل مكاسبها وترتفع 5% منتصف اليوم

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٦ م

البورصة

? واصلت البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 21 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 545.421 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.22% إلى مستوى 10260 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.11 % إلى مستوى 914 نقطة.وبلغ حجم التداول على الأسهم 186 مليون ورقة مالية بقيمة 11.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15.6 الف عملية لعدد 180 شركة، وارتفعت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى منتصف التعاملات، وانخفضت



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.22% إلى مستوى 10260 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 5.11 % إلى مستوى 914 نقطة.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 186 مليون ورقة مالية بقيمة 11.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 15.6 الف عملية لعدد 180 شركة، وارتفعت أسهم 122 شركة مقيدة بالبورصة فى منتصف التعاملات، وانخفضت أسهم 7 شركات، ولم تتغير مستويات 35 شركة



