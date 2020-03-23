جريمة

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م
حادث تصادم - صورة أرشيفية
حادث تصادم - صورة أرشيفية
شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، لضبط المخالفات المرورية وحالات تجاوز السرعات المقررة، للحد من وقوع الحوادث، وحررت القوات 3 آلاف و644 مخالفة مرورية، تضمنت 1228 مخالفة سير بسرعات عالية، و92 مخالفة سير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية قائديها غير ملتزمين بتعليمات المرور. وأجرت القوات
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مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
محافظ سوهاج يقود حملة تموينية -8

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
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ضبط 3 متهمين بسرقة أدوية من صيدلية بالزيتون

نجحت جهود رجال المباحث بالقاهرة، فى التوصل إلى المتهمين بسرقة أدوية تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه من داخل صيدلية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تبين أنهم 3 عمال بالصيدلية، تركوا العمل بها بعد نشوب خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، خططوا على أثرها لاقتحام المكان وسرقة أدوية باهظة الثمن، وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية، على علم بأن الأدوية التى باعوها له متحصلة من جريمة سرقة وليست مشروعة المصدر، وصادرت قوات الأمن الأدوية المسروقة، وردتها إلى مالكها.
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إصابة 23 شخصًا في تصادم سيارتين بطريق «مصر - أسوان»

أصيب 23 شخصا بجروح وكسور خطيرة بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بين سيارة أجرة كبود وأخرى ربع نقل بالقرب من كوبري قرية دابود شمال مدينة كوم أمبو على الطريق الزراعي "مصر- أسوان" السريع، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كوم أمبو المركزى لتلقى العلاج اللازم.
ورشة-سلاح

ضبط ورشة سلاح في الخصوص وصفقة بانجو في أسوان

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالقليوبية قيام (حدادين، مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص) بإدارة لهما بدائرة القسم لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها. وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 قطع سلاح نارى و10 طلقات عيار 12مم، 8 طلقات آلية والأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع.
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