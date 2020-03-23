مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠٨ م

حادث تصادم - صورة أرشيفية

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.

وشنت الإدارة العامة للمرور حملات مكثفة على الطرق السريعة، لضبط المخالفات المرورية وحالات تجاوز السرعات المقررة، للحد من وقوع الحوادث، وحررت القوات 3 آلاف و644 مخالفة مرورية، تضمنت 1228 مخالفة سير بسرعات عالية، و92 مخالفة سير بدون تراخيص، و10 دراجات نارية قائديها غير ملتزمين بتعليمات المرور. وأجرت القوات