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الهند تفرض حظرا على ملايين المواطنين للتصدي لكورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - صورة أرشيفية
فرضت الهند، اليوم الإثنين، حظرا على ملايين المواطنين، في العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الأخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11%. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي، مضيفا" "من فضلك أنقذ نفسك، وأنقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".
وبعد فترة قصيرة من نشر التغريدة، اتخذت الحكومة الاتحادية لهجة أكثر صرامة مع المواطنين، إذ أمرت الولايات بفرض الحظر بصورة صارمة، حتى نهاية مارس الجاري، مطالبة باتخاذ إجراء قانوني ضد من ينتهك القيود المفروضة. وبدأت اليوم 75 منطقة في أنحاء الهند، من بينها دلهي ومومباي وتشيناي وكولكاتا وبنجالورو، حظرا تاما،
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أنجيلا-ميركل

مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
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وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
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منظمة السياحة العالمية

السياحة العالمية تطلق «ابقوا بالمنزل لنسافر غدا»

أطلقت منظمة السياحة العالمية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "ابقوا بالمنزل اليوم.. لنسافر غدا"، لحث الجميع حول العالم للبقاء فى المنزل منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد وحماية الأرواح من الاصابة، وغيرت المنظمة شعارها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من الشعار القديم الذى يدعوا للسفر إلى الشعار الجديد "سافر غدا". ووجهت منظمة السياحة العالمية نداء للجميع بالتزام المنازل حفاظا على الارواح، حيث قال زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية :"إلزموا دياركم الآن – لكن سافروا غدا!".
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

مئات الأطباء يقاضون رئيس وزراء فرنسا بسبب «كورونا»

رفع 600 طبيب فرنسى دعوى قضائية ضد رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، ووزيرة الصحة السابقة أجنيس بوزين، يتهمونهم بالتقصير في اتخاذ تدابير لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الوقت المناسب، ورفع الأطباء الدعوى ضد رئيس الحكومة ووزيرة الصحة التي استقالت من منصها، في شهر فبراير الماضي، أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة فى محاكمة كبار المسؤولين، متهمين فيليب وبوزين بالكذب، والامتناع عن اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا في الوقت المناسب، رغم معرفتهما بخطورة الفيروس، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام فرنسية.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
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ارتفاع أعداد مصابي كورونا بلبنان: لا نستطيع المواجهة

حذر وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي، اليوم الأحد، من أن أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ارتفعت بشكل مخيف" بسبب عدم الالتزام بالحجر المنزلي من قبل المواطنين. وفي مؤتمر صحفي، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي إنه "لن يعود بمقدورنا مواجهة الوباء إذا لم يلتزم الكل"، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفة للتعليمات، مشددا على أن كل مخالفة تشكل تهديدا على السلامة العامة ستقمع، مطالبا البلديات في لبنان بتوفير مكان ملائم لحجر المصابين الذين لا يحتاجون لرعاية صحية، والمساعدة بمهام التوعية.
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