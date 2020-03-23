الهند تفرض حظرا على ملايين المواطنين للتصدي لكورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢١ م

رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي - صورة أرشيفية

فرضت الهند، اليوم الإثنين، حظرا على ملايين المواطنين، في العاصمة نيودلهي والمدن الكبرى الأخرى، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الرغم من تراجع البورصات بنسبة تزيد على 11%. وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك الكثير من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الحظر على محمل الجد، حيث أظهرت لقطات تليفزيونية أشخاصا في محطات الحافلات وفي الأسواق بمدن مختلفة، لا يلتزمون بمعايير التباعد الاجتماعي، مضيفا" "من فضلك أنقذ نفسك، وأنقذ عائلتك، اتبع التعليمات بجدية".

وبعد فترة قصيرة من نشر التغريدة، اتخذت الحكومة الاتحادية لهجة أكثر صرامة مع المواطنين، إذ أمرت الولايات بفرض الحظر بصورة صارمة، حتى نهاية مارس الجاري، مطالبة باتخاذ إجراء قانوني ضد من ينتهك القيود المفروضة. وبدأت اليوم 75 منطقة في أنحاء الهند، من بينها دلهي ومومباي وتشيناي وكولكاتا وبنجالورو، حظرا تاما،