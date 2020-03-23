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بنك مصر يجذب 1.7 مليار جنيه للشهادات ذات العائد المرتفع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م
بنك مصر
بنك مصر
قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنك مصر ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه حتى الآن، وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً. ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.
ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، ومتاح شراؤها لعدة أشهر مقبلة، وذلك حرصاً
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البورصة

البورصة ترتفع 3% بنهاية تعاملات اليوم ورأسمالها يربح 16.5 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 540.835 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين والعرب، وبدعم توجهات الرئيسي السيسي لدعم البورصة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.
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وزير المالية: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
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أسعار الذهب تنخفض 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 672 جنيها

شهدت أسعار الذهب تراجعا ملحوظا خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 3 جنيهات، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1493 دولارا. ويعمل في مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجما للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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رغم الكورونا.. البورصة تواصل مكاسبها وترتفع 5% منتصف اليوم

? واصلت البورصة المصرية، مكاسبها الصباحية خلال منتصف تعاملات جلسة اليوم وسط ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 21 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 545.421 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين.
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