بنك مصر يجذب 1.7 مليار جنيه للشهادات ذات العائد المرتفع

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٥ م

بنك مصر

قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن حصيلة الشهادات مرتفعة العائد في بنك مصر ارتفعت إلى 1.7 مليار جنيه حتى الآن، وأصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد «شهادة ابن مصر»، وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهراً، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنوياً. ويصرف العائد شهرياً، ويتم احتساب المدة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة. ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكي BM Online، ومتاح شراؤها لعدة أشهر مقبلة، وذلك حرصاً