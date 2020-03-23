عمان تسجل 11 إصابة جديدة بوباء «كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٩ م

إجراءات احترازية لمواجهة كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة العمانية، في بيان لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، اليوم الإثنين، عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المتسجد (كوفيد-19)، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 66 حالة، موضحا أن 9 حالات منها مرتبطة بالسفر والمخالطة، وتخضع حالتان للتقصي الوبائي، وشفاء 17 حالة من المصابين، مشددة على ضرورة تقيد الجميع بإجراءات الحجر الصحي حسب الإرشادات وعدم ارتياد الأماكن العامة أو دور العبادة. وأقرت سلطنة عمان إجراءات جديدة في إطار منع تفشي كورونا.

وأعلن التلفزيون العماني نقلا عن لجنة مكافحة كورونا، أنه سيتم تقليل عدد الموظفين في الخدمات الحكومية إلى 30% من إجمالي العاملين والباقي يعمل عن بعد. وسيتم وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها. وقررت اللجنة إغلاق كافة محلات الصرافة في إطار إجراءات مكافحة كورونا، وحظر التجمعات في الأماكن