900 دولار.. مكافأة لأطباء إندونيسيا في مواجهة كورونا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو - صورة أرشيفية

وعد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، في تصريحات له، اليوم الإثنين، بمكافأة تصل إلى 15 مليون روبية (900 دولار) في الشهر للعاملين بمجال الصحة الذين يعالجون مرضى فيروس كورونا وسط زيادة الضغط على المستشفيات، مضيفا أن الممارسين العامين سوف يحصلون على 10 ملايين روبية، بينما يحصل أفراد طواقم التمريض على خمسة ملايين روبية. وقالت الجمعية الطبية الإندونيسية إن 6 أطباء توفوا بسبب الفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي، وأن الطواقم الطبية تواجه نقصا في معدات الوقاية.

وقال الرئيس: "لقد كرسوا حياتهم وبذلوا قصارى جهدهم للتعامل مع فيروس كورونا"، متابعا: "بالنيابة عن الحكومة أشكرهم على تفانيهم غير الأناني". وحولت الحكومة قرية الرياضيين في دورة الألعاب الآسيوية لعام 2018 في وسط جاكرتا إلى مستشفى لعلاج مرضى (كوفيد-19). وقال المسؤولون إن المنشأة التي افتتحت اليوم، سوف تستخدم