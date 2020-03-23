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وزير المالية: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.
وأشار معيط إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، إذ اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. وأضاف أن العلاوة
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وزير-المالية -محمد-معيط

معيط: 31 مليار جنيه تكلفة العلاوات الدورية للموظفين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تكلفة العلاوات الدورية، والحافز الإضافى للعاملين بالدولة فى موازنة 2020 - 2021، تبلغ 31 مليار جنيه، وأن تكلفة التخفيضات فى ضريبة كسب العمل لجميع العاملين فى الدولة تبلغ 4 مليارات جنيه،مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمد وقف العمل بقانون الضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين جديدين بعد وقفها في يونيه 2017 لمدة 3 سنوات، يأتى فى إطار سعى القيادة السياسية لتعزيز دعائم منظومة الحماية الاجتماعية وتخفيف التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على المواطنين خاصة الفئات الأكثر تضررًا.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

وزير المالية: صرف أجور العاملين بالدولة 24 مارس

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم صرف مرتبات شهر مارس الجاري للعاملين بمختلف الجهات الإدارية بالدولة في المواعيد المقررة، بحيث تكون متاحة بماكينات الصراف الآلي اعتبارا من يوم 24 مارس.
وزارة-المالية

معيط: زيادة الأجور والعلاوات للموظفين أول يوليو 2020

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفات محددة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور العاملين بالدولة خلال موازنة العام المالي المقبل 2020-2021، بما يسهم في تحسين دخولهم والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك فى إطار حرص الدولة على أن تستفيد كل فئات المجتمع من عوائد التنمية، وثمار الإصلاح الاقتصادى. وأضاف معيط أن موازنة العام المالي المقبل سوف تشهد حزمة من الإجراءات التي تسهم في تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، ضمن جهود إصلاح هيكل الأجور، على النحو الذى يخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.
وزير-المالية -محمد-معيط

وزير المالية: نجحنا في تحقيق 38 مليار جنيه فائض أولي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، الأحد، في مقر الوزارة، إن الثمانية أشهر الماضية من العام المالي الجاري شهدت أداء ماليا جيدا، حيث نجحت الوزارة في تحقيق فائض أولي 38 مليار جنيه، وعجز كلي 4.9%، مشيرا إلى أن قيام الوزراة بالتزاماتها في مواعيد مبكرة عرقل تحقيق معدل أكبر خلال الفترة المنتهية، مؤكدا أن الوزارة حققت نتائج أفضل من العام الماضي. وأضاف معيط أن الوزارة تحرص على تطبيق توجيهات الرئيس السيسي بدعم الطبقة المتوسطة، ووضع ملف الصحة والتعليم على رأس الأولويات في الموازنة الجديدة.
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