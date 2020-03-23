وزير المالية: 35 مليار جنيه تكلفة العلاوات الخمسة

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٥٥ م

الدكتور محمد معيط وزير المالية - صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تنفيذا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة صرف «العلاوات الخمسة» لأصحاب المعاشات التي تبلغ 35 مليار جنيه هذا العام، وتقدر تكلفتها السنوية بأكثر من 7 مليارات جنيه في السنوات التالية، سيتم إعادة تسوية معاش الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة غير المنضمة للأجر الأساسي لأصحاب المعاشات المنتهية خدمتهم اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى 30 يونيو 2016، موضحا أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات.

وأشار معيط إلى أن فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي انتهت إلى عدم جواز ضم العلاوات الخمسة، إذ اعتبرت ذلك تكرار صرف ما سبق صرفه، كما يعكس هذا القرار حرص القيادة السياسية على حل جميع مشكلات منظومة المعاشات المتراكمة عبر عشرات السنين. وأضاف أن العلاوة