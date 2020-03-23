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سنغافورة تعيد فتح المدارس رغم تفشي «كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م
استمرار تفشي كورونا
استمرار تفشي كورونا
فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا، اليوم الإثنين، بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وزارة التعليم، إن المدارس سوف تطبق إجراءات احترازية معززة، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة وإجراءات التطهير في الفصول الدراسية، كما ستتم مطالبة أي طالب أو معلم كان في الخارج خلال الأسبوعين السابقين بالبقاء في المنزل للأسبوعين التاليين، وهي أقصى فترة حضانة مقدرة لفيروس كورونا.
تأتي إعادة الفتح في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، في سنغافورة، إذ تم الإعلان عن 32 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، ليصبح المجموع 455 حالة إصابة. وتم تسجيل وفاة شخصين بالمرض في سنغافورة حتى الآن.  ويعد هذا الرقم منخفض نسبيا مقارنة بالدول الأوروبية، والتي أصبحت "بؤرة تفشي" الوباء
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أنجيلا-ميركل

مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
فيروس- كورونا (7)

وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
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فيروس- كورونا (4)

سنغافورة تحظر دخول الزائرين لمواجهة «كورونا»

أعلنت سنغافورة، اليوم الأحد، أنها ستحظر دخول الزائرين إلى البلاد لفترات قصيرة أو المرور عبر مطارها، حيث تعتبر البلاد ملتقى طرق يستخدم على نطاق واسع للرحلات بين منطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا. وقالت وزارة الصحة إن الدخول لغير المواطنين بدءا من الساعة 11:59 من مساء غد الإثنين بالتوقيت المحلي سيقتصر على حاملي تصاريح العمل في "القطاعات الأساسية" مثل الرعاية الصحية، مشيرة إلى خطر متزايد لدخول حالات فيروس كورونا. يذكر أنه من بين 47 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في البلاد كان هناك 39 حالة قادمة من خارج البلاد ومن بينهم أجانب وكذلك سنغافوريون.
فيروس- كورونا (13)

أعمال شغب بسجون في كولومبيا بسبب المخاوف من «كورونا»

ذكرت تقارير، اليوم الأحد، أن السلطات الكولومبية تحاول التغلب على أعمال شغب في سجون في أنحاء البلاد، في ظل مخاوف من تفشي الفيروس في السجون المكتظة بالسجناء والتي تعاني من أحوال غير صحية. ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن قطاع السجون، في تغريدة، إنه يتعامل مع اضطرابات بين السجناء والقوات الأمنية في عدة سجون. وكان قطاع السجون قد قال في وقت سابق إنه لا توجد حالات إصابة بالفيروس في السجون. وأظهرت صور تداولتها وسائل الاعلام اضطرابات واسعة بالسجون وقيام السجناء بإشعال الحرائق.
كورونا

سنغافورة تسجل أول حالتي وفاة بوباء «كورونا»

سجلت سنغافورة، اليوم السبت، أول حالتي وفاة جراء الإصابة بوباء "كورونا"، تشملان سنغافورية وإندونيسيا، وكلاهما من كبار السن، وفقا لوزارة الصحة. وأعلنت سنغافورة، أمس الجمعة، تسجيل إجمالي 385 إصابة بكوفيد-19، تم شفاء 131 منها. وقالت وزارة الصحة، اليوم، خلال بيان صحفي، إن مريضين توفيا من مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 صباح اليوم. والمريضة الأولى مواطنة سنغافورية تبلغ من العمر 75 عاما، وتم إدخالها إلى المركز الوطني للأمراض المعدية في 23 فبراير بسبب التهاب رئوي، وتم تأكيد إصابتها بكوفيد-19 في نفس اليوم.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

وزارة الصحة: ارتفاع عدد مصابي «كورونا» لـ126 حالة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن خروج 5 حالات من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيها الرعاية الطبية وتمام شفاءها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتهم في مستشفيات العزل وحالتهم مستقرة، ومن المنتظر خروجهم بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
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