سنغافورة تعيد فتح المدارس رغم تفشي «كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٢٢ م

استمرار تفشي كورونا

فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا، اليوم الإثنين، بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وزارة التعليم، إن المدارس سوف تطبق إجراءات احترازية معززة، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة وإجراءات التطهير في الفصول الدراسية، كما ستتم مطالبة أي طالب أو معلم كان في الخارج خلال الأسبوعين السابقين بالبقاء في المنزل للأسبوعين التاليين، وهي أقصى فترة حضانة مقدرة لفيروس كورونا.

تأتي إعادة الفتح في الوقت الذي يتزايد فيه عدد حالات الإصابة بكوفيد-19، في سنغافورة، إذ تم الإعلان عن 32 حالة إصابة جديدة، أمس الأحد، ليصبح المجموع 455 حالة إصابة. وتم تسجيل وفاة شخصين بالمرض في سنغافورة حتى الآن. ويعد هذا الرقم منخفض نسبيا مقارنة بالدول الأوروبية، والتي أصبحت "بؤرة تفشي" الوباء