ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م

تفشي كورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.

وأوضح جهانبور أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" المتبعة، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس. وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا، ورغم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة للمساعدة. وفي هذا