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ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
تفشي كورونا في إيران
تفشي كورونا في إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
وأوضح جهانبور أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة "الغربلة" المتبعة، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس. وتعد إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا، ورغم الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة للمساعدة. وفي هذا
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أنجيلا-ميركل

مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
فيروس- كورونا (7)

وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
فيروس- كورونا (3)

سنغافورة تعيد فتح المدارس رغم تفشي «كورونا»

فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا، اليوم الإثنين، بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وزارة التعليم، إن المدارس سوف تطبق إجراءات احترازية معززة، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة وإجراءات التطهير في الفصول الدراسية، كما ستتم مطالبة أي طالب أو معلم كان في الخارج خلال الأسبوعين السابقين بالبقاء في المنزل للأسبوعين التاليين، وهي أقصى فترة حضانة مقدرة لفيروس كورونا.
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وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

باكستان تسجل 6 حالات وفاة بسبب وباء «كورونا»

ارتفع عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في باكستان، اليوم الإثنين، إلى 6 أشخاص، بعد أن أعلنت البلاد سقوط أول حالة وفاة جراء الاصابة بالمرض في إقليم بالوشيستان، أمس الأحد. ونقلت شبكة "جيو" الإخبارية عن المتحدث باسم حكومة بالوشيستان، لياقت شاهواني، تأكيده تسجيل أول حالة وفاة ناتجة عن الإصابة بالفيروس في الإقليم، أمس، في تغريدة له على موقع "تويتر"، مشيرا إلى أن المتوفى رجل عمره 65 عاما. وارتفعت حالات الإصابة بمرض (كوفيد-19) الناتج عن الاصابة بالفيروس في البلاد، إلى 803 حالات.
المرشد-الأعلى-للجمهورية-الإسلامية-الإيرانية-آية-الله-علي-خامنئي (4)

خامنئي يدعو الإيرانيين إلى التناسل بعد «كورونا»

دعا المرشد الإيراني على خامنئي، اليوم الأحد، الإيرانيين إلى التناسل بكثرة وزيادة عدد السكان لتقوية الدولة، في أعقاب ارتفاع وفيات كورونا في إيران إلى 1433 وفاة، والإصابات إلى 19 ألفا و644 حالة بعد تسجيل 1237 إصابة جديدة. ودعا المرشد الإيرانيين للحفاظ على تزايد عدد السكان‎، مشددا على أنه على الجمهورية الإسلامية أن تصبح أقوى في كل المجالات بما في ذلك الدفاع‎، واعتبر أن أمريكا هي العدو الأكبر لإيران“. وكشف المرشد الأعلى خلال كلمة له بمناسبة السنة الإيرانية الجديدة أن أمريكا أبلغتنا بضع مرات أنها مستعدة لتقديم المساعدة في مكافحة كورونا‎.
فيروس- كورونا (19)

17 حالة وفاة و208 إصابات بفيروس «كورونا» في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان صحفي، اليوم السبت، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، رغم حظر التجوال الذي تفرضه السلطات منذ 3 أيام، قائلة: "تم إجراء 350 فحصا في مختبرات الصحة العامة في العراق وكانت النتائج الإيجابية 15 إصابة جديدة، اثنتان من الإصابات كانتا في بغداد الرصافة، و4 حالات في بغداد الكرخ، وحالتان في محافظة النجف، وحالتان في محافظة المثنى، وحالة في محافظة البصرة، وأخرى في محافظة السليمانية، بينما كانت الوفيات الجديدة 3 حالات، واحدة في البصرة وواحدة في بغداد الكرخ، وأخرى في بغداد".
ايران وكورونا

الصين ترسل 4 شحنات طبية إلى إيران لمواجهة «كورونا»

أعلن السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاورز زادة، اليوم السبت، أن الصين أرسلت خلال الـ24 ساعة الماضية 4 شحنات على الأقل من المساعدات الطبية إلى إيران لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنه تزامنا مع عيد "النوروز"، أي بدء العام الفارسي الجديد، تم إرسال شحنة تزن 14.5 طن بواسطة طائرة شحن إلى طهران. ولفت السفير الإيراني إلى أن القنصليتين الإيرانيتين في غوانجو وشنغهاي سترسلان شحنات أخرى من المساعدات الطبية في الساعات المقبلة إلى إيران، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس".
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