ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا
٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٤٦ م
تفشي كورونا في إيران
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
وأوضح
جهانبور أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة
"الغربلة" المتبعة، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.
وتعد
إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا، ورغم
الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات
المتحدة للمساعدة.
وفي
هذا
وأوضح
جهانبور أنه تم تقييم الحالة الصحية لـ36 مليون مواطن عن طريق خطة
"الغربلة" المتبعة، في إطار مشروع التعبئة الوطنية لمكافحة الفيروس.
وتعد
إيران بؤرة لتفشي فيروس كورونا في منطقة الشرق الأوسط وغربي آسيا، ورغم
الارتفاع المتواصل في عدد الوفيات والمصابين، إلا أن طهران رفضت عرض الولايات
المتحدة للمساعدة.
وفي
هذا الصدد، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، في خطاب بثه التلفزيون، إن عرض
الولايات المتحدة مساعدة إيران في مكافحة وباء فيروس كورونا الجديد "أمر
غريب"، واصفا زعماء الولايات المتحدة بأنهم "دجالون".
وأضاف
خامنئي: "عرض الأمريكيون عدة مرات مساعدة إيران على احتواء الفيروس، أنتم
متهمون بإيجاد هذا الفيروس. لا أعلم إن كان الأمر صحيحا لكن من الغريب أنكم ترغبون
في مساعدة إيران".