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وضع كارثي في إسبانيا بعد وفاة 2182 شخصا بـ«كورونا»

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٨ م
استمرار سقوط ضحايا كورونا
استمرار سقوط ضحايا كورونا
قالت الحكومة الإسبانية، اليوم الإثنين، إن حصيلة الوفيات بكورونا في البلاد تخطت حاجز الألفين، بعد تسجيل 462 وفاة إضافية. وذكرت وزارة الصحة، في بيان لها، أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 2182 حالة بعد تسجيل 462 وفاة خلال 24 ساعة. وزاد معدل الوفيات بذلك بنسبة 27% عن أمس الأحد، مع بلوغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا 33 ألفا و89 حالة في إسبانيا، وباتت إحدى الدول الأكثر تضررا من الوباء بعد الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية.
وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أول من أمس السبت، أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، مشيرة إلى أن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لوباء كورونا "كوفيد 19". من جانبها، تقول الحكومة الإسبانية إنها ستفعل كل ما هو لازم لمكافحة جائحة كورونا، محذرة من
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أنجيلا-ميركل

مبدئيا.. نتائج فحص أنجيلا ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت برلين أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت، إذ قال المتحدث باسم مكتب الوزراء الألماني، شتيفان زايبيرج، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الإثنين، إن نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية»، لافتًا إلى أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات طبية جديدة للتأكد من النتيجة التي أظهرت مؤخرًا، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم.
فيروس- كورونا (8)

سويسرا تعلن ارتفاع إصابات فيروس «كورونا» إلى 8060 حالة

أعلنت السلطات الصحية السويسرية، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1046 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى سويسرا وليختنشتاين إلى 8 آلاف و60 حالة حتى منتصف نهار اليوم.
ايران وكورونا

ارتفاع عدد وفيات «كورونا» في إيران إلى 1812 شخصا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 1812 شخصا، وذلك بعد تسجيل 127 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور، بأن عدد الإصابات ارتفع إلى 23 ألفا و49 حالة بعد تسجيل 1411 حالة إصابة جديدة، فيما تعافي 8 آلاف و376 من المصابين قد تعافوا بالفعل، مضيفا أن متوسط أعمار المصابين بالفيروس في إيران هو 59 عاما، ومتوسط أعمار المتوفين 64 عاما، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة "فارس" الإيرانية.
فيروس- كورونا (3)

سنغافورة تعيد فتح المدارس رغم تفشي «كورونا»

فتحت المدارس ورياض الأطفال في سنغافورة أبوابها مجددا، اليوم الإثنين، بعد انتهاء العطلة، بعد يوم من إعلان الحكومة عن حظر الزوار بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وقالت وزارة التعليم، إن المدارس سوف تطبق إجراءات احترازية معززة، مثل الفحوصات اليومية لدرجة الحرارة وإجراءات التطهير في الفصول الدراسية، كما ستتم مطالبة أي طالب أو معلم كان في الخارج خلال الأسبوعين السابقين بالبقاء في المنزل للأسبوعين التاليين، وهي أقصى فترة حضانة مقدرة لفيروس كورونا.
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كورونا في ايطاليا

إيطاليا تعلق الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية

أصدرت الحكومة الإيطالية مرسوما جديدا بتعليق كافة الأنشطة الإنتاجية والصناعية والتجارية فى البلاد بأسرها بهدف مواجهة فيروس كورونا. وأشارت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، إلى أن المرسوم استثنى على جميع التراب الوطني، سلسلة من الأنشطة التي وردت في قائمة من 97 جهة مرفقة بالنص، ويمنح المرسوم الشركات مهلة 3 أيام، لتعليق أنشطتها، بما في ذلك شحن البضائع الموجودة في المخازن، كما أنه يحظر على جميع المواطنين الانتقال أو استخدام وسائل النقل العامة أو الخاصة إلى بلدية مختلفة عن تلك التي يتواجدون فيها حاليا.
فيروس- كورونا (12)

الصحة العالمية: فرض العزل ليس كافيا لهزيمة «كورونا»

كشف كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، اليوم الأحد، أن فرض العزل الصحي ليس كافيا لهزيمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أن هناك حاجة لوجود تدابير للصحة العامة تحول دون عودة ظهور الفيروس فيما بعد. وقال رايان في مقابلة مع قناة "بي بي سي": "ما نحتاج إليه بحق هو العثور على المرضى ومن يحملون الفيروس وعزلهم والعثور على من خالطوهم وعزلهم"، مضيفا: "إذا لم تكن هناك تدابير قوية للصحة العامة الآن، فإن الخطر هو عودة المرض من جديد عند رفع هذه القيود على الحركة وقرارات الإغلاق".
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية حول كورونا: 4 دول على خطى إيطاليا

أصبحت إيطاليا أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد، من حيث عدد وفيات المرض، وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن 4 دول أوروبية أخرى تسير على النهج ذاته، متوقعة أن يتكرر السيناريو الإيطالي في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا، بفارق زمني لا يتعدى أسبوعين، إذ إن أوروبا أصبحت بالفعل مركز العدوى لـ"كوفيد 19"، موضحة أن إيطاليا باتت تحتل المرتبة الأولى عالميا بعدد الوفيات بفيروس كورونا الذي بلغ 4 آلاف و32 حالة، فيما وصل عدد الإصابات فيها خلال يوم واحد إلى 5 آلاف و987 إصابة.
فيروس- كورونا (14)

2705 حالات إصابة بـ«كورونا» في ألمانيا خلال يوم واحد

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأبحاث، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 2705 حالات في يوم واحد ليصل العدد الإجمالي إلى 16 ألفا و622 حالة، توفي منهم 47 شخصا، بزيادة 16 حالة وفاة مقارنة بأمس الجمعة الذي وصل فيه عدد الوفيات إلى 31. وأعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في العالم إلى 234 ألفا ووفاة 10 آلاف شخص تقريبا.
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