البورصة ترتفع 3% بنهاية تعاملات اليوم ورأسمالها يربح 16.5 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٤ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع جماعي للمؤشرات ليربح رأس المال السوقى للبورصة مكاسب قدرها 16.5 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 540.835 مليار جنيه، وسط توجه شرائي المستثمرين المصريين والعرب، وبدعم توجهات الرئيسي السيسي لدعم البورصة. وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، عن تخصيص نحو 20 مليار جنيه سيوفرها البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.04 % إلى مستوى 10047 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 4.01 % إلى مستوى 904 نقطة.وبلغ حجم التداول على الأسهم 325 مليون ورقة مالية بقيمة 13.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.4 الف عملية لعدد 199 شركة، وارتفعت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات،

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 3.04 % إلى مستوى 10047 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX70EWI بنسبة 4.01 % إلى مستوى 904 نقطة.



وبلغ حجم التداول على الأسهم 325 مليون ورقة مالية بقيمة 13.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.4 الف عملية لعدد 199 شركة، وارتفعت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 19 شركة، ولم تتغير مستويات 29 شركة





