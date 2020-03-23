جريمة

مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م
أرشيفية
أرشيفية
شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.
وطلبت النيابة العامة من مسئولي المحافظة، تقريرا فنيا بأسباب الانهيار مبدئيا، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، وبيان مدى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة خلال تنفيذ اعمال البناء، وتحديد هوية المسئولين عن متابعة العمل من حيث الإشراف الهندسي ومتابعة الحي والمشرف على المقاولات، وذلك لتحديد المسئولية
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حادث- تصادم- بور-سعيد (3)

مصرع 3 أطفال فى حادث بأسوان.. وحملات بالطرق السريعة

شهد طريق العباسية بمدينة كوم أمبو بأسوان، مصرع 3 أطفال، وإصابة سائق، في حادث تصادم، إذ دهس جرار زراعي دراجة نارية ثلاثية "توك توك"، ما تسبب في إصابة جميع مستقلي المركبة الأخيرة، وهم السائق و3 أطفال، وألقى الأهالي القبض على سائق الجرار الزراعي، وسلموه إلى قسم الشرطة، وحرر رجال الأمن محضرا بالواقعة، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي طلبت تحريات لتحديد المسئولية الجنائية عن الحادث، كما طلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة إن وُجدت بنطاق وقوع الحادث.
هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
محافظ سوهاج يقود حملة تموينية -8

ضبط 55 طن مواد غذائية مخزنة بقصد رفع الأسعار

تمكنت قوات الأمن بالتعاون مع مديريات التموينة بالقاهرة والجيزة، من مداهمة عدة مخازن ومطاعم تجارية، وضبط 55 طن سلغ غذائية، محجوبة في مخازن بقصد الاحتكار ورفع أسعار تلك السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة منها، ففي الجيزة داهمت القوات مخزن بمنطقة الوراق، عُثر بداخله على 30 طنا و860 كيلوجرام سلع غذائية محجوبة عن التداول، وفي الهرم تمت مداهمة مطعم بداخله طن و500 كيلوجرام لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات الفاسدة وإحالتها للطب البيطري للتخلص منها بطريقة آمنة.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (2)

ضبط 3 متهمين بسرقة أدوية من صيدلية بالزيتون

نجحت جهود رجال المباحث بالقاهرة، فى التوصل إلى المتهمين بسرقة أدوية تقدر قيمتها بنحو 100 ألف جنيه من داخل صيدلية بمنطقة الزيتون بالقاهرة، تبين أنهم 3 عمال بالصيدلية، تركوا العمل بها بعد نشوب خلافات مالية بينهم وبين مستأجر الصيدلية، خططوا على أثرها لاقتحام المكان وسرقة أدوية باهظة الثمن، وبيعها لأحد عملائهم سيئ النية، على علم بأن الأدوية التى باعوها له متحصلة من جريمة سرقة وليست مشروعة المصدر، وصادرت قوات الأمن الأدوية المسروقة، وردتها إلى مالكها.
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هجرة-غير-شرعية

ضبط 20 مهاجرا غير شرعي تسللوا إلى قرية بأسوان

تمكنت قوات قطاع مكافحة المخدرات والهجرة غير الشرعية، من تتبع وضبط 20 مهاجرا غير شرعي، تسللوا من الناحية الجنوبية للبلاد، إلى محافظة أسوان، واستقروا بقرية مركز دراو بالمحافظة، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات الرسمية، بإخطار سفارات بلادهم لترحيلهم إليها، فيما تكثف قوات الأمن جهودها للتصدي لعمليات الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية، لمنع الإضرار بالأمن القومي للبلاد، علاوة على التحقق من إجراءات السلامة، في ظل الإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة انتشار العدوى والأمراض.
انهيار- العقار (2)

إنقاذ 12 شخصا احتجزوا داخل عقار انهار جزئيا بالشرقية

لا يقتصر دور جهاز الشرطة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بشتى ربوع البلاد، بل يشمل دورا اجتماعيا من خلال التعامل الإيجابى مع كل الحالات الإنسانية التى قد تطلب مساعدة أجهزة الأمن خاصة رجال الإنقاذ البري بإدارة الحماية المدنية، الأمر الذي ظهر جليا بمركز بلبيس محافظة الشرقية، إذ ورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات، واحتجاز عدد من الأشخاص بداخله. وانتقلت على الفور وحدات الإنقاذ البري بالإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية.
تسمم (3)

إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بتسمم في البحيرة

أصيب أفراد أسرة مكونة من 5 أشخاص، بمدينة دمنهور، بحالة تسمم، إثر تناولهم وجبة غذائية عبارة عن "كبدة، وحلوي" يشتبه فى كونه طعام فاسد، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى دمنهور العام، لكن حالتهم الصحية المتدهورة استدعت نقلهم إلى مركز السموم بمدينة الإسكندرية، لتوافر الإمكانيات الطبية اللازمة بالمركز، وتم تحرير محضرا بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق، وجاري تحليل عينات للتحقق من سبب التسمم، طلبت النيابة التحريات بشأن الواقعة للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.
انهيار-أسقف-عقار بالإسكندرية (2)

مصرع 3 أطفال في انهيار عقار بحلوان

انهار عقار من 3 طوابق بشارع 13 بمنطقة العزبة البحرية بمنطقة حلوان، ما أسفر عن مصرع 3 أطفال تحت الأنقاض، وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بانهيار المنزل.
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