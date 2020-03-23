مصرع وإصابة 11 عاملا فى انهيار مسجد تحت الإنشاء

٢٣ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٨ م

أرشيفية

شهد مركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، انهيار مسجد تحت الإنشاء، ما تسبب في مصرع شقيقين ونجل عمهما، وإصابة 8 آخرين من عمال الإنشاء، وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى دسوق العام، وتبين أن 3 حالات من المصابين الثمانية حالتهم حرجة، ومصابين بنزيف داخلي وارتجاج فى المخ، بينما تنوعت باقي الإصابات بين كسور وجروح وكدمات، ويعكف الأطباء على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، فيما لا تسمح حالتهم الصحية بسماع إفادتهم فى الوقت الراهن.

وطلبت النيابة العامة من مسئولي المحافظة، تقريرا فنيا بأسباب الانهيار مبدئيا، مع تشكيل لجنة هندسية لفحص أسباب الانهيار، وبيان مدى اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة خلال تنفيذ اعمال البناء، وتحديد هوية المسئولين عن متابعة العمل من حيث الإشراف الهندسي ومتابعة الحي والمشرف على المقاولات، وذلك لتحديد المسئولية